Chồng "trữ đông" vợ sắp qua đời vì ung thư để vĩnh viễn không mất bạn đời

Đối với ông, đông lạnh theo y học là cách duy nhất để “không phải vĩnh viễn mất đi người vợ yêu thương”. Ông hy vọng một ngày nào đó y học sẽ tìm ra cách chữa ung thư cho bà.

Ông Gui chăm sóc vợ trên giường bệnh trước khi bà trải qua quá trình đông lạnh (Ảnh: South China Morning Post).

Ở tuổi 48, bà Zhan trở thành người đầu tiên tại Trung Quốc được bảo quản lạnh sau khi Gui ký hợp đồng 30 năm với Viện Nghiên cứu Khoa học Đời sống Shandong Yinfeng - đơn vị hợp tác cùng Bệnh viện Qilu (Đại học Sơn Đông) để thử nghiệm cryonics (công nghệ trữ đông xác) trên người, cung cấp miễn phí thủ thuật cho những tình nguyện viên sớm nhất.

Bà Zhan Wenlian được đông lạnh sau khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối (Ảnh: South China Moring Post).

Trong hai năm sau khi vợ được đưa vào quy trình bảo quản, Gui sống độc thân. Nhưng đến năm 2020, ông gặp một biến cố lớn: Một buổi sáng bị cơn gout nghiêm trọng hành hạ, ông không thể với tới điện thoại và nằm bất động suốt hai ngày, cho đến khi họ hàng phá cửa vào.

“Nếu sống một mình mà xảy ra chuyện, không ai biết cả. Bạn có thể chết ngay trong nhà”, ông nói.

Sau đó, Gui được bạn bè giới thiệu với bà Wang Chunxia. Khi ấy, Wang làm trong lĩnh vực bảo hiểm và ban đầu chỉ xem Gui là khách hàng “hạng sang”. Nhưng mối quan hệ của cả hai dần phát triển thành tình cảm.

Ông Gui mô tả Wang là người chân thành, đơn giản, tính tình hiền, có nhiều điểm giống vợ ông. Ông nói trân trọng sự chu đáo của bà. Tuy vậy, trong suy nghĩ của Gui vẫn tồn tại khoảng cách giữa hai người. Ông thừa nhận việc đến với Wang mang yếu tố “vụ lợi”.

“Cô ấy chưa bước vào tim tôi. Tôi có trách nhiệm với cô ấy, nhưng đây là chuyện phức tạp. Cô ấy không thể thay thế vợ tôi. Tôi không thể quên quá khứ, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp tục”, ông chia sẻ.

Gui tự nhận mình là người có học thức, đi nhiều nơi và có kinh tế ổn định. Trong khi đó, Wang xuất thân nông thôn, nghỉ học từ lớp 7, từng làm công nhân nhà máy, phục vụ bàn rồi mở tiệm làm tóc.

Ông lo lắng rằng nếu kết hôn với bà Wang, liệu tương lai ông có bị xem là “song hôn” nếu một ngày Zhan được hồi sinh? Nếu điều kỳ diệu xảy ra, tài sản sẽ phân chia thế nào?

Ông Gui bên cạnh bà Wang (Ảnh: South China Moring Post).

Dù khẳng định vợ cũ mãi mãi ở vị trí không ai thay thế, Gui cũng thừa nhận hiện ông không thể sống thiếu bà Wang. Sau phẫu thuật, sức khỏe giảm sút, ông Gui bước đi không vững, cần bà Wang dìu ông sang đường mỗi ngày.

Câu chuyện của ông lập tức dấy lên làn sóng tranh luận ở nước này. Nhiều người không đồng tình việc ông ở bên cạnh một người phụ nữ, nhưng lại hy vọng đoàn tụ với người khác sau 30 năm nữa. Một ý kiến khác gay gắt hơn, cho rằng Gui trông có vẻ chung thủy, nhưng thực ra là né tránh cảm xúc thật.

“Cái ông gọi là tình yêu dành cho bà Zhan giống sự ám ảnh với vai diễn người chồng đau khổ. Hãy xem ông đã lạnh nhạt thế nào với người phụ nữ hiện tại. Nếu như vậy, sao còn bước vào mối quan hệ mới? Đây không phải sự cao thượng, mà là ích kỷ”, một người bình luận.

Hoàng Thư