Đêm định mệnh và ký ức ám ảnh của người phụ nữ bị "quái xế" đâm trực diện

3 tháng từ ngày chị T. (37 tuổi, sống ở xã Nguyễn Huệ, thành phố Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh) bị hai nam thiếu niên đi xe tốc độ cao đâm phải, cuộc sống gia đình đảo lộn chẳng còn như trước.

Chồng nghỉ làm, vợ nằm viện, con cái phải tự chăm nhau, nợ nần chồng chất, là tất cả những gì gia đình chị đang phải đối mặt.

Thoát chết dưới bánh xe "quái xế" chị T. không thể quên ngày định mệnh, biến chị từ một người phụ nữ tay chân lành lặn, khỏe mạnh, thành người tàn tật, sống dựa vào chăm sóc của chồng con.

Đêm muộn một ngày cuối tháng 7, khi vừa kết thúc công việc phụ bếp ở một nhà hàng nằm tại xã Thủy An, Đông Triều, (Quảng Ninh), chị T. dắt xe ra về. Cẩn thận nhìn trước, nhìn sau, chờ sang đường, thấy vắng xe qua lại, chị T. bật xin nhan, di chuyển sang làn đường bên cạnh để về nhà. Khi chỉ cách vỉa hè chưa đầy nửa mét một tiếng rầm vang lên.

Chiếc xe máy chạy với tốc độ gần 100km/h, không bật đèn lao thẳng vào người phụ nữ. Hai nam thiếu niên không đội mũ bảo hiểm văng ra xa, chiếc xe cán qua chân trái của chị T., dập nát, máu chảy khắp nơi.

Người phụ nữ ngất lịm tại chỗ. Trong mê man chị nghe thấy tiếng người dân hô hoán cấp cứu, một vài người hỏi chị số điện thoại gia đình.

"Lúc ấy tôi vẫn tỉnh, đọc được số của bố tôi thì ngất đi", chị T. kể lại. Người phụ nữ được đưa vào Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) cấp cứu. Người dân xung quanh qua số điện thoại liên hệ thông báo cho người nhà chị.

Anh N. - chồng chị T., đang chở hàng ở Hòn Gai, thành phố Hạ Long, thì nghe bố vợ báo chị T. gặp tai nạn, nguy kịch. Bỏ lại tất cả, anh tức tốc trở về, tới viện, vợ anh trong phòng cấp cứu, bác sĩ ra vào liên tục, sau hàng giờ đồng hồ chị T. thoát chết.

Tuy nhiên, chân trái của chị không còn, lá lách bị cắt vì dập nát, gan vỡ, gãy tay trái, gãy xương sườn, còn sống đã là may mắn.

Chị T. hôn mê 4 ngày mới tỉnh, mở mắt cơn đau toàn thân ập đến, phần chân trái không còn cảm giác. Chưa được mấy ngày, lần nữa chị được đẩy vào phòng cấp cứu, vì máu ở phần gan bị vỡ không cầm được.

Sau 10 ngày nằm viện, 2 lần mổ cấp cứu, để bảo toàn tính mạng chị được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức điều trị trong tình trạng đa chấn thương. Người phụ nữ sống hoàn toàn nhờ truyền dịch.

"Vợ tôi phải trải qua thêm 2 cuộc phẫu thuật sau khi bác sĩ giải quyết được vấn đề viêm tụy, rò dạ dày", anh N. kể về những ngày nằm tại Bệnh viện Việt Đức.

Hơn một tháng nằm viện, toàn bộ số tiền tiết kiệm của gia đình cõng nhau ra đi, anh N. phải vay thêm bạn bè, người thân hàng trăm triệu đồng để cứu vợ. Mới đây chị T. hoàn thành nốt ca ghép da, được chuyển về bệnh viện tại Quảng Ninh tập phục hồi vận động phần cánh tay bị teo, co cứng khớp.

"Tôi không nghĩ mình còn sống, nhưng với tôi giờ sống cũng như không", người phụ nữ thở dài nói.

Trước tai nạn chị T. là nhân viên bếp tại một nhà hàng, cần mẫn lao động để nuôi sống gia đình nhỏ. Cuộc sống của họ vốn không dễ dàng khi chồng và hai con của chị, đứa lớn học lớp 12, đứa nhỏ lớp 6 đều mắc bệnh tan máu bẩm sinh, mỗi tháng phải điều trị đều đặn.

Anh N. chồng chị không thể làm việc nặng, nhờ bạn bè giới thiệu mới kiếm được công việc chở hàng, thu nhập chẳng được bao nhiêu. Tai nạn bất ngờ, anh N. phải nghỉ việc chăm vợ, chị T. cũng chẳng thể đi làm, cả nhà rơi vào khó khăn.

Mất đi một chân, tay không còn cử động linh hoạt như trước, mọi việc từ ăn uống, tắm rửa, vệ sinh của chị đều phải có người trợ giúp. Mỗi lần nhìn mình trong gương người phụ nữ lại rơi vào tuyệt vọng.

Từng là người mẹ mạnh mẽ, chăm sóc chồng con không quản vất vả, chị T. giờ chỉ có thể nằm tại chỗ, rơi nước mắt.

Nhìn vợ buồn tủi anh N. động viên chị vượt qua, nhưng trong lòng lại chẳng yên. Số nợ để chạy chữa cho vợ lên tới hàng trăm triệu đồng chưa biết ngày nào trả được. Thời gian chạy chữa của chị T. còn dài, khi phải đôi ba lần nữa lên Hà Nội lắp chân giả, tập đi, nhiều lúc chính anh N. cũng thấy mờ mịt.

Cuộc sống của một gia đình bình thường bỗng chao đảo vì những nam thanh, thiếu niên đi xe ẩu. Nhiều lúc anh N. cũng muốn bắt đền họ, kiện ra cơ quan chức năng để đòi lại công bằng cho gia đình.

Nhưng vài lần ra làm việc với công an, chứng kiến những người gây tai nạn cho vợ mới chỉ 16 tuổi, đáng tuổi con mình, gia cảnh khó khăn, bố mẹ lo kiếm ăn từng bữa khóc lóc cầu xin anh tha thứ. Người đàn ông chẳng nỡ hủy hoại đi tương lai của chúng, cứ thế mủi lòng mà hòa giải, nhận số tiền đền bù chẳng đủ trả một nửa viện phí, để con họ có cơ hội làm lại cuộc đời.

"Cơ hội của con họ thì còn đấy, nhưng chẳng có cơ hội nào cho vợ và gia đình tôi cả", người đàn ông thở dài nói.

Anh N. cho biết, nếu ngày hôm đấy hai nam thiếu niên đi chậm một chút, bật đèn cảnh báo, có thể vợ anh sẽ thấy mà không sang đường, nhưng tất cả chỉ còn lại là giá như.

Mới đây khi đọc báo, nghe tin cô gái trẻ bị nhóm đua xe đâm tử vong tại chỗ, lại nhìn vợ mình cũng là nạn nhân của những "quái xế" nhí, anh N. chỉ mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm minh.

Người chồng chia sẻ, không chỉ Hà Nội, tại Quảng Ninh, tình trạng đua xe cũng xảy ra. Rạng sáng ngày 28/10, tại địa bàn phường Hồng Phong, thị xã Đông Triều hai thiếu niên, 13 tuổi và 14 tuổi đi xe máy tốc độ cao đâm thẳng vào cột điện tử vong tại chỗ.

"Tôi hi vọng các bậc làm cha, làm mẹ quản lý chặt con mình, bởi tai nạn gây ra không chỉ ảnh hưởng đến con họ, mà còn hủy hoại cả cuộc đời của người khác", anh N. nhắn nhủ.

Ông Nguyễn Tất Lợi, trưởng thôn nơi chị T. và anh N. sinh sống cho biết, người phụ nữ gặp nạn khi rời nhà hàng làm việc về nhà.

"Chị T. bị hai nam thiếu niên đi xe máy tốc độ cao đâm phải", ông Lợi nói. Vị trưởng thôn cho hay, từ ngày chị T. gặp nạn người phụ nữ khi liên tục phải nằm viện chữa trị, con cái còn nhỏ đang tuổi ăn học, bố mẹ lại không thể đi làm vì bệnh tật, gia đình chị rơi vào khó khăn.

Theo số liệu từ Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mỗi năm Việt Nam ghi nhận hàng nghìn vụ tai nạn giao thông do thanh thiếu niên gây ra. Đáng chú ý, các vụ tai nạn liên quan đến đua xe trái phép hoặc do thanh thiếu niên chạy xe với tốc độ cao chiếm tỷ lệ đáng kể.

Trong năm 2023, riêng các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người dưới 25 tuổi đã chiếm hơn 40% tổng số vụ tai nạn, gây ra khoảng 3.000 ca tử vong và hàng chục nghìn ca bị thương.

6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng phát hiện 82 vụ, 765 đối tượng có hành vi điều khiển xe lạng lách, đánh võng, chạy xe thành đoàn với tốc độ cao, có dấu hiệu đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng. Trong đó, khởi tố 16 vụ, 172 đối tượng, xử lý hành chính 66 vụ.