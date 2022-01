Chuyện những cô gái treo mình lơ lửng trên sợi dây lụa

Yoga bay, loại hình rèn luyện sức khỏe độc đáo, mới lạ

Tọa lạc tại Quận 10 (TPHCM), phòng tập yoga bay với gam hồng ấn tượng là nơi dừng chân của rất nhiều yogi.

Yoga bay (Aerial yoga) là một biến thể của yoga truyền thống, với những tư thế được thực hiện khi treo mình trên không và nhào lộn bằng công cụ hỗ trợ là hammock - dây võng treo (có thể chịu được tải trọng lên đến 300 kg).

"Ngày mới đến rồi, bạn đã thở chưa"?

Anh Minh Phúc - đồng sáng lập Pink yoga chia sẻ: "Thân khỏe - Tâm an và Trí sáng là giá trị cốt lõi mà yoga mang lại. Đến với bộ môn này, chúng ta sẽ được căng giãn cơ thể, máu huyết lưu thông. Khi máu huyết lưu thông thì mọi bệnh tật sẽ được đẩy ra ngoài, giống như câu nói bên Đông y: Thông là bất thống mà thống là bất thông. Khi cơ thể khỏe mạnh, chúng ta sẽ không lo bệnh tật, lúc đó chúng ta sẽ an tâm hơn, khi an tâm hơn thì mọi vẫn đề trong công việc cũng sẽ sáng hơn".

Một cảm giác mới mẻ, độc đáo

Bước vào không gian lớp học yoga bay, hòa cùng tiếng nhạc thiền nhẹ nhàng và màu sắc sặc sỡ của những dây võng treo, mỗi học viên như quên hết mọi bộn bề của cuộc sống, dành trọn vẹn từng phút giây cho chính bản thân mình.

Chị Phượng (46 tuổi) cho biết, cách đây 2 năm chị biết yoga bay qua facebook, thấy hình ảnh những người tập yoga rất đẹp. Buổi đầu tiên chị rất sợ, vì leo lên dây, nhưng qua được một vài buổi thì cảm giác rất thích.

"Qua 2 năm tập luyện, tôi thấy mình có nhiều thay đổi, lúc trước cơ thể tròn lắm, từ size L mà xuống size S luôn. Về tinh thần, thấy sảng khoái vui vẻ hơn. Tôi bị đốt sống cổ, bộ môn này giúp tôi cải thiện nhiều. Tôi vẫn tiếp tục luyện tập yoga bay đến khi nào cơ thể mình không thể tập được nữa", chị Phượng nói.

Cơ thể bay bổng, bềnh bồng và nâng cao sức khỏe

Với những động tác từ cơ bản đến nâng cao cùng sự hướng dẫn tận tình của giáo viên, yoga bay phù hợp cho mọi đối tượng. Mức học phí xứng đáng cho những ai muốn gia nhập cộng đồng yogi.

Chị Bảo Thy ( kinh doanh, 42 tuổi) chia sẻ: "Chị tập yoga sàn được 4 năm, sau đó biết đến yoga bay. Năng lượng ở yoga bay nhiều hơn so với yoga sàn, yoga bay có sự cân bằng và thăng bằng tốt hơn, vì khi lên dây phải có sự điều khiển cơ thể làm sao cho đứng vững, không đung đưa, kiểm soát cơ thể tốt".

Theo chị Thy cột sống của chị được cải thiện rõ rệt, được thả lỏng cơ thể, cải thiện bệnh rối loạn tiền đình. Cơ thể thay đổi rất nhiều vì khi tập chị phải dùng lực và dùng sức nhiều hơn. Ngoài ra, khi tập thể dục chúng ta cần kết hợp chế độ dinh dưỡng hợp lý với thể trạng từng người. Chị Bảo Thy nghĩ mình có thể đi với yoga suốt đời.

Trải qua những giai đoạn khắc nghiệt, có thể thấy rằng hơi thở là sức mạnh vững chắc nhất của con người. Một vài khoảnh khắc nào đó, hơi thở đã quyết định đến sự sống và yoga bay chính là một nền tảng rất tốt để rèn luyện hơi thở.

Hãy dành một tiếng mỗi ngày để yêu thương cơ thể và cân bằng tâm trí của mình qua bất kì hình thức tập luyện nào, và yoga bay sẽ là một trải nghiệm thú vị cho tất cả chúng ta!

Nội dung: Thanh Phương

Video: Quang Minh

Hình ảnh: Anh Tú