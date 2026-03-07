Nhiều điện thoại sẽ không thể sử dụng MoMo, Zalopay

Theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng phải triển khai giải pháp kỹ thuật để phát hiện và ngăn chặn các thiết bị "không sạch" truy cập vào hệ thống Mobile Banking.

Các nền tảng thanh toán như MoMo và Zalopay sẽ hạn chế những thiết bị thiếu an toàn (Ảnh: Thế Anh).

Bên cạnh các ứng dụng ngân hàng, những nền tảng thanh toán và ví điện tử như MoMo và Zalopay cũng nâng cấp bảo mật theo Thông tư 77/2025/TT-NHNN, nhằm tăng cường an toàn giao dịch cho người dùng.

Trong thông báo mới nhất, MoMo cho biết hệ thống sẽ tự động thoát hoặc dừng ứng dụng, đồng thời gửi thông báo nếu phát hiện thiết bị của người dùng có dấu hiệu mất an toàn.

Tương tự, Zalopay cũng đã đưa ra thông báo trên trang web chính thức về việc triển khai nâng cấp tiêu chuẩn an toàn giao dịch và hệ thống bảo mật trên ứng dụng Zalopay. Cụ thể, ứng dụng Zalopay sẽ tự động thoát hoặc dừng hoạt động và xuất hiện thông báo nếu phát hiện thiết bị có dấu hiệu mất an toàn.

Một thiết bị được đánh giá là thiếu an toàn khi:

- Thiết bị đã bị can thiệp hệ thống (root, jailbreak hoặc mở khóa bootloader).

- Thiết bị đang chạy trên trình giả lập, máy ảo hoặc có bật các công cụ can thiệp kỹ thuật (debugger, ADB, chế độ nhà phát triển).

- Ứng dụng bị chỉnh sửa hoặc đóng gói lại không chính thức.

Việc các ngân hàng và những nền tảng thanh toán lớn phải mạnh tay thắt chặt bảo mật, một phần do xu hướng tội phạm mạng đang ngày càng nhắm vào nền tảng di động.

Chỉ riêng trong năm 2025, hệ thống phòng chống lừa đảo nTrust đã phát hiện hơn 62.900 loại mã độc mới trên điện thoại tại Việt Nam, trong đó có gần 1.000 ứng dụng giả mạo nhằm chiếm quyền điều khiển thiết bị hoặc âm thầm đánh cắp OTP.

Nhiều người dùng chia sẻ trên các hội nhóm về việc không truy cập được ứng dụng ngân hàng (Ảnh chụp màn hình).

Việc người dùng tùy biến giao diện, mở khóa bootloader hay cài đặt các ứng dụng từ nguồn không chính thống (file APK) vô tình đã mở ra "cánh cửa hậu" cho kẻ xấu cài cắm phần mềm gián điệp, theo dõi màn hình và thao tác bàn phím của chủ sở hữu.

Để xử lý triệt để, các chuyên gia khuyến cáo người dùng nên khôi phục cài đặt gốc hoặc tìm đến các trung tâm kỹ thuật uy tín để chạy lại firmware (cài đặt lại hệ điều hành cho phần cứng) chính hãng.

Việc siết chặt bảo mật theo Thông tư 77/2025 có thể gây ra những bất tiện nhất thời. Tuy nhiên khi xét về lâu dài, đây là bước đi bắt buộc để bảo vệ tài sản cá nhân trong một kỷ nguyên mà mỗi chiếc điện thoại đã trở thành một ví tài chính số di động.