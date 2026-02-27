Giá Galaxy S26 Ultra giảm tiền triệu dù chưa lên kệ tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Trong khi đó, Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 37 triệu đồng.

Giá bán thực tế của Galaxy S26 rẻ hơn đáng kể so với giá niêm yết (Ảnh: Thế Anh).

Tuy vậy trên thực tế, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được những thiết bị này với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí tại nhiều đại lý, người dùng đặt mua Galaxy S26 sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1-6 triệu đồng tùy theo từng phiên bản. Phiếu mua hàng này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm.

Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, giá bán của bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ giảm xuống lần lượt còn 25 triệu đồng và 29 triệu đồng cho phiên bản 256GB bộ nhớ trong.

Galaxy S26 Ultra phiên bản 256GB cũng được giảm 2 triệu đồng, xuống mức giá 35 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512GB có mức giảm đến 6 triệu đồng, còn 37 triệu đồng.

Chưa dừng lại, các đại lý còn triển khai nhiều chương trình khuyến mãi khác khi người dùng thanh toán trả góp qua ngân hàng hoặc tham gia chương trình thu cũ đổi mới.

Ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, dự đoán với chương trình ưu đãi đặt trước như trên, dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ đạt được doanh số bán hàng tốt trong thời gian tới.

Cũng theo nhận định từ các đại lý, phiên bản Ultra sẽ tiếp tục trở thành mẫu máy bán chạy nhất trong dòng sản phẩm Galaxy S26. Đây được xem là xu hướng mua sắm quen thuộc của người tiêu dùng Việt khi lựa chọn điện thoại cao cấp đời mới.

Các đại lý dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản bán chạy nhất trong dòng sản phẩm này (Ảnh: Thế Anh).

"Chúng tôi tin rằng Galaxy S26 Ultra sẽ tiếp tục là phiên bản bán chạy nhất trong toàn bộ dòng sản phẩm. Thiết bị này sở hữu nhiều nâng cấp mang tính khác biệt rõ rệt, đặc biệt là màn hình chống nhìn trộm Privacy Display", đại diện hệ thống Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp trải nghiệm màn hình, camera, hiệu suất và các tính năng AI.

Galaxy S26 Ultra tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile for Galaxy. Samsung cho biết con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng tới 19%, NPU cải thiện 39% và GPU tăng 24%. Điều này giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi và xử lý khối lượng công việc phức tạp nhanh hơn.

Viên pin được trang bị theo máy có dung lượng 5.000mAh, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Điểm cải tiến đáng giá nằm ở công nghệ sạc siêu nhanh với công suất 60W, cho phép sạc từ 0% lên 75% dung lượng pin trong 30 phút.

"Bên cạnh yếu tố AI, Samsung cũng có những điều chỉnh đáng kể về thiết kế và công nghệ sạc trên dòng Galaxy S26. Những thay đổi này không mang tính lột xác hoàn toàn, nhưng đủ để cải thiện trải nghiệm tổng thể và mang đến sự tiện lợi trong quá trình sử dụng hàng ngày", đại diện Di Động Mỹ cho biết.