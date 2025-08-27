iPhone 17 Pro có thể sạc ngược không dây cho tai nghe và đồng hồ

Theo các nguồn tin rò rỉ uy tín, Apple đang thử nghiệm tính năng sạc ngược không dây cho các mẫu iPhone 17 Pro và Pro Max, với công suất dự kiến đạt 7,5W.

Nếu được kích hoạt, tính năng này sẽ cho phép người dùng sạc các phụ kiện như AirPods, Apple Watch trực tiếp từ iPhone, biến chiếc điện thoại thành một trạm sạc di động đa năng.

Tính năng sạc ngược không dây được người dùng iPhone mong đợi từ lâu (Ảnh minh hoạ: Mac).

Thông tin từ các nguồn uy tín trên Weibo như Fixed Focus Digital và Instant Digital cho biết, Apple đang tích cực thử nghiệm tính năng sạc ngược không dây cho iPhone 17 Pro và Pro Max.

Mặc dù quá trình thử nghiệm đang diễn ra, vẫn chưa có xác nhận chính thức liệu tính năng này có được kích hoạt khi sản phẩm ra mắt vào tháng tới hay không.

Công nghệ sạc ngược không dây được đồn đoán sẽ đạt công suất 7,5W, đủ để cung cấp năng lượng cho các phụ kiện thiết yếu như AirPods, Apple Watch, hoặc thậm chí là một viên pin MagSafe thế hệ mới trong tương lai.

Đây không phải là lần đầu tiên khả năng sạc ngược trên iPhone được nhắc đến. Tính năng này đã xuất hiện một cách hạn chế vào năm 2021 với bộ pin MagSafe được thiết kế riêng cho iPhone 12, cho phép iPhone sạc cho viên pin khi đang được cắm sạc.

Tuy nhiên, với sự ra mắt của dòng iPhone 15 và việc chuyển đổi sang cổng USB-C, bộ pin MagSafe này đã bị ngừng sản xuất. Thay vào đó, người dùng có thể sạc ngược có dây cho các thiết bị nhỏ như Apple Watch hay AirPods với công suất 4,5W qua cổng USB-C.

Sự xuất hiện của tính năng sạc ngược không dây trên iPhone 17 Pro sẽ là một bước tiến đáng kể, đáp ứng mong đợi của người dùng về một chiếc điện thoại đa năng. Trong khi đó, việc ra mắt một phiên bản pin MagSafe mới với cổng USB-C, như các nhà phân tích công nghệ Ming-Chi Kuo và Mark Gurman từng dự đoán, vẫn còn là một ẩn số.

Thay đổi cấu trúc ăng-ten để tối ưu hiệu suất

Bên cạnh tính năng sạc ngược, Majinbu, một nguồn tin công nghệ uy tín, cũng tiết lộ Apple có thể thực hiện thay đổi lớn về mặt cấu trúc trên iPhone 17 Pro: bố trí lại vị trí ăng-ten xung quanh cụm camera sau.

Động thái này nhằm mục đích tối ưu hóa hiệu suất kết nối và cải thiện thiết kế tổng thể của thiết bị.

Thiết kế mới này được cho là lấy cảm hứng từ cách tiếp cận đã được áp dụng trên Apple Watch Ultra, nơi các ăng-ten được tích hợp một cách khéo léo để tối đa hóa khả năng thu sóng và độ ổn định của tín hiệu.

Hiện tại, các mẫu iPhone đặt ăng-ten dọc theo các cạnh khung máy, với những khoảng hở dễ nhận thấy. Với iPhone 17 Pro, Apple đặt mục tiêu giảm thiểu nhiễu từ vật liệu khung máy và tăng cường kết nối 5G, Wi-Fi 7.

Việc bố trí ăng-ten xung quanh cụm camera được kỳ vọng sẽ tận dụng khu vực ít bị che chắn và nhiễu sóng hơn, giúp cải thiện hiệu suất trong môi trường đông đúc và đảm bảo kết nối ổn định ngay cả khi người dùng đang di chuyển.

Tất cả những thông tin trên vẫn chỉ là tin đồn. Mọi chi tiết sẽ được hé lộ tại sự kiện ra mắt dòng iPhone 17 của Apple, dự kiến diễn ra vào giữa tháng 9.