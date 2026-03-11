Motorola Signature ra mắt tại Việt Nam, giá 23 triệu đồng

Phiên bản Motorola Signature nổi bật với thiết kế hoàn thiện từ nhôm chuẩn hàng không. Trong khi đó, mặt lưng vải twill hoặc linen tạo nên đặc điểm nhận diện khác biệt so với các đối thủ trên thị trường.

Mặt lưng của Motorola Signature được hoàn thiện từ vải twill hoặc linen (Ảnh: Thế Anh).

Màn hình của máy có kích thước 6,78inch, sử dụng tấm nền Extreme AMOLED cho màu sắc hiển thị rực rỡ, góc nhìn rộng. Màn hình này có tần số quét 165Hz cùng độ sáng tối đa 6.500nit, có thể đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng ở ngoài trời nắng.

Motorola Signature được trang bị bộ xử lý Snapdragon 8 Gen 5, dung lượng RAM 12GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 5.200mAh, hỗ trợ sạc nhanh công suất 90W.

Sản phẩm còn trang bị hệ thống gel tản nhiệt kết hợp lưới đồng giúp duy trì nhiệt độ ổn định khi sử dụng các tác vụ nặng.

Hệ thống camera của máy bao gồm ống kính chính 50MP sử dụng cảm biến Sony LYTIA 828 hỗ trợ quay video Dolby Vision. Camera tele tiềm vọng 50MP cho phép zoom quang học 3x và zoom kỹ thuật số tối đa 100x. Ngoài ra, máy cũng hỗ trợ camera góc siêu rộng với độ phân giải 50MP.

Bên cạnh đó, Motorola còn công bố một mẫu smartphone khác thuộc phân khúc trung cấp là Edge 70. Sản phẩm có thiết kế mỏng nhẹ với độ mỏng 5,99mm.

Motorola Edge 70 sở hữu thiết kế mỏng nhẹ (Ảnh: Thế Anh).

Thiết bị đạt chứng nhận độ bền chuẩn quân đội MLT-STD 810H, hỗ trợ khả năng kháng nước và bụi IP68 và IP69. Điều này cho phép máy có thể kháng bụi mịn, tia nước áp lực cao và những môi trường khắc nghiệt.

Motorola Edge 70 tích hợp chip xử lý Snapdragon 7 Gen 4, dung lượng RAM 8GB cùng bộ nhớ trong 256GB. Viên pin đi kèm theo máy có dung lượng 5.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 68W và sạc không dây 15W.

Tại thị trường Việt Nam, Motorola Signature được chào bán với mức giá 23 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản Motorola Edge 70 có giá 13 triệu đồng.

Ở mức giá khoảng 23 triệu đồng, Motorola Signature nằm trong cùng phân khúc với nhiều mẫu smartphone cao cấp tại Việt Nam như Samsung Galaxy S24 Ultra, Xiaomi 17 5G hay OPPO Find X8 5G Tuy vậy, các thương hiệu trên vẫn có lợi thế hơn Motorola về hệ sinh thái phần mềm và độ phổ biến thương hiệu tại thị trường Việt Nam.

Trong khi đó, mức giá 13 triệu đồng của Motorola Edge 70 đặt thiết bị vào nhóm cạnh tranh gay gắt các smartphone tầm trung như iPhone 14, Xiaomi 15 hay realme 15Pro 5G.