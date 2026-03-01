Đồng Bitcoin thứ 20 triệu đã được đào

Điều đó đồng nghĩa hơn 95% tổng nguồn cung của đồng tiền điện tử này đã được lưu hành trên thế giới. Chỉ còn chưa đến một triệu đồng Bitcoin vẫn đang được khai thác.

Hiện chỉ còn một triệu Bitcoin chưa được khai thác (Ảnh: CNBC).

"Cha đẻ" của Bitcoin đã thiết kế để giới hạn tổng nguồn cung toàn mạng là 21 triệu BTC. Để tránh bị lạm phát do khai thác, ông đã thêm một đoạn code để cứ sau 210.000 khối khai thác, phần thưởng Bitcoin cho thợ đào sẽ giảm một nửa. Thuật toán này được gọi là Bitcoin halving (hay còn gọi là "giảm một nửa").

Trung bình, Bitcoin halving sẽ diễn ra mỗi bốn năm một lần. Điều này khiến cho hoạt động khai thác Bitcoin sẽ ngày một khó, từ đó tạo ra sự khan hiếm và loại bỏ những thợ đào không hiệu quả khỏi mạng lưới. Chu kỳ halving sẽ kết thúc cho đến khi 21 triệu Bitcoin trên toàn mạng được "đào" hết.

Theo lịch sử, bốn lần halving gần đây nhất xảy ra vào năm 2012, 2016, 2020 và 2024. Lần Bitcoin halving đầu tiên diễn ra vào ngày 28/11/2012 khi phần thưởng cho thợ đào giảm từ 50 BTC xuống còn 25 BTC mỗi khối.

Đến halving thứ hai vào ngày 9/7/2016, phần thưởng khai thác tiếp tục giảm một nửa còn 12,5 BTC. Ngày 11/5/2020, thợ đào nhận được 6,25 BTC sau khi mỗi khối mới được khai thác.

Ngày 20/4/2024, lần halving thứ tư đã diễn ra. Hiện tại, phần thưởng dành cho các thợ đào sau khi khai thác một khối mới đã giảm còn 3,125 BTC. Thuật toán sẽ tiếp tục cho đến khi tổng số Bitcoin trên toàn mạng được khai thác hết, ước tính vào năm 2140.

Ước tính, Bitcoin sẽ được khai thác hoàn toàn vào năm 2140 (Ảnh: CryptoNews).

Việc vượt qua ngưỡng 95% tổng nguồn cung không đơn thuần chỉ là một chỉ báo kỹ thuật. Điều đó mang một ý nghĩa tâm lý cực kỳ sâu sắc đối với thị trường. Khi 20 triệu Bitcoin đã có chủ, một triệu Bitcoin còn lại bỗng chốc trở nên vô cùng đắt giá và hiếm hoi trong tiềm thức của giới đầu tư.

Theo nhận định từ các tổ chức, nguồn cung lưu thông thực tế của Bitcoin trên thị trường hiện nay còn eo hẹp hơn con số hiển thị rất nhiều. Nguyên nhân là do một lượng khổng lồ Bitcoin đang nằm im trong các ví dài hạn. Sự kết hợp giữa thuật toán khan hiếm được lập trình sẵn và hành vi găm giữ này đang tạo ra một động lực kinh tế cực kỳ đặc biệt.