Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên có tên iPhone Ultra?

Những tin đồn trước đó cho rằng thiết bị này sẽ có tên gọi iPhone Fold. Tuy nhiên, một tài khoản Weibo (với hơn 1,3 triệu lượt theo dõi) mới đây tiết lộ dòng sản phẩm này sẽ có tên gọi iPhone Ultra.

iPhone màn hình gập có thể được Apple đặt tên là iPhone Ultra (Ảnh: WhyLab).

iPhone Ultra được cho là sẽ có giá bán khởi điểm từ 1.500 USD. Trong khi đó, phiên bản cao cấp nhất có thể được chào bán với mức giá 3.000 USD.

Nguồn tin này cho biết bên cạnh iPhone Ultra, Apple cũng sẽ giới thiệu hai sản phẩm cao cấp khác, với tên gọi lần lượt là AirPods Ultra và MacBook Ultra.

Trước đó, tài khoản Instant Digital từng tiết lộ hàng loạt chi tiết về thiết kế và tính năng của iPhone màn hình gập. Cụ thể, cụm phím điều chỉnh âm lượng sẽ không được đặt ở cạnh trái giống như nhiều mẫu iPhone tiêu chuẩn. Thay vào đó, những phím bấm này sẽ được di chuyển lên cạnh trên, giống với iPad mini.

Trong khi đó, phím nguồn tích hợp cảm biến Touch ID và phím Camera Control vẫn giữ nguyên vị trí ở cạnh phải.

Nguyên nhân của cách bố trí phím bấm này là do bo mạch chủ nằm ở phía bên phải. Toàn bộ không gian bên trái sẽ được dành cho cấu trúc màn hình, pin và một số linh kiện khác.

Nguồn tin này cũng cho biết iPhone màn hình gập sẽ tích hợp cụm camera kép ở mặt lưng. Toàn bộ cụm camera, micro và đèn flash sẽ được bố trí nằm ngang ở phía màn hình bên phải.

Dự kiến, iPhone Ultra sẽ được trang bị cụm camera kép 48MP. Giới chuyên gia nhận định ống kính thứ hai nhiều khả năng là ống kính góc siêu rộng, thay vì ống kính telephoto, do những hạn chế về không gian bên trong thiết bị gập.

Bản dựng iPhone màn hình gập (Ảnh: Ice Universe).

Apple được cho là sẽ sử dụng modem C2 trên iPhone màn hình gập để hỗ trợ kết nối di động. Tuy vậy, máy có thể sẽ không có khe cắm SIM vật lý.

Theo MacRumors, chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên của Apple sẽ được trang bị viên pin dung lượng hơn 5.500mAh. Điều này giúp cho iPhone màn hình gập trở thành mẫu iPhone có dung lượng pin cao nhất mà Apple từng sản xuất. Để so sánh, iPhone 17 Pro Max hiện được tích hợp viên pin dung lượng 5.088mAh.

Trang bị này cũng giúp iPhone Ultra trở thành một trong những chiếc điện thoại màn hình gập có dung lượng pin cao nhất thị trường. So sánh với các đối thủ, Google Pixel Fold có dung lượng pin 5.015mAh, trong khi Samsung Galaxy Z Fold7 có viên pin 4.400mAh.