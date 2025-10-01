Những điểm "đột phá" trên iPhone 17 nhưng lại quá bình thường với Android

Apple trình làng dòng iPhone 17 mới cùng loạt từ khóa có cánh trên truyền thông như "bước nhảy vọt", "tái định nghĩa trải nghiệm", "đột phá công nghệ"...

Thực tế, mạng xã hội và các diễn đàn công nghệ lại tràn ngập phản hồi trái chiều.

Không ít người dùng, đặc biệt là cộng đồng yêu thích Android nhanh chóng chỉ ra rằng: những gì Apple gọi là “đột phá” đã xuất hiện trên các mẫu Android từ lâu.

iPhone 17 thực sự đột phá, hay chỉ phát triển những điều Android đã làm từ lâu? Video dưới đây sẽ giúp bạn có cái nhìn rõ hơn về cuộc tranh cãi này.