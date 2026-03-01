Clip "tình huống gây tranh cãi khi đổ xăng” nổi bật tuần qua

Tình huống gây tranh cãi khi đổ xăng

Video do camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy khoảnh khắc tài xế của chiếc Toyota Fortuner đã ngồi trên xe và làm rơi tiền xuống đất sau khi đổ xăng, để nhân viên của cây xăng phải cúi xuống nhặt.

Đoạn video đã gây ra nhiều tranh cãi sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng hành động của tài xế chiếc Fortuner là thiếu ý thức và khó có thể chấp nhận.

Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng tài xế của chiếc xe này chỉ vô tình làm rơi tiền xuống đất nên đã nán lại để nói lời xin lỗi với nhân viên trạm xăng, thay vì lập tức lái xe đi.

Theo tìm hiểu của phóng viên, tình huống hi hữu xảy ra vào chiều 21/2 tại một tỉnh phía bắc, nhưng clip mới được chia sẻ lên mạng xã hội gần đây.

Tài xế làm rơi tiền xuống đất sau khi đổ xăng gây tranh cãi (Video: Otofun).

Tình huống xử lý của bé gái khi thấy em gặp nguy hiểm được dân mạng ngợi khen

Khi thấy em trai tinh nghịch, bé gái lập tức chạy đến, đỡ em trai xuống để tránh khỏi cú ngã nguy hiểm. Điều đáng nói, trong tình huống này, bé gái còn đang bế một đứa em sơ sinh khác trên tay.

Tình huống xử lý đầy khéo léo của bé gái đã nhận được nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng.

Cách xử lý của bé gái khi thấy em gặp nguy hiểm được dân mạng ngợi khen (Video: HKN).

Nữ ca sĩ “muối mặt” vì lên nhầm ô tô

Nữ ca sĩ người Trung Quốc Ningning bước đi như một ngôi sao, nhưng lại gặp một sự cố khó quên khi lên nhầm xe ô tô.

Tình huống nhầm lẫn hy hữu trước sự chứng kiến của rất đông người đã khiến nữ ca sĩ này bị nhiều cư dân mạng châm biếm. Nhiều người cho rằng cô đã quá chăm chút đến bản thân khiến cô không chú ý đến những điều xung quanh, dẫn đến lên nhầm xe.

Nữ ca sĩ “muối mặt” vì lên nhầm ô tô (Video: X).

Đốt pháo hoa suýt gây cháy nhà

Màn đốt pháo hoa của một gia đình sống tại tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) đã suýt biến thành thảm họa khi viên pháo bất ngờ lao thẳng vào nhà. May mắn sự việc không gây ra hậu quả nghiêm trọng.

Khoảnh khắc người phụ nữ xô ngã cô bé đang tạo dáng quay video gây phẫn nộ

Một bé gái người Đài Loan trong khi cùng gia đình du lịch đến Nhật Bản đã rất thích thú và tạo dáng để quay video tại ngã tư Shibuya nổi tiếng. Tuy nhiên, một người phụ nữ dường như đã cố tình xô ngã cô bé này.

Đoạn video ghi lại hành động của người phụ nữ đã gây phẫn nộ sau khi được đăng tải lên mạng xã hội. Trước khi xô ngã cô bé, người phụ nữ này dường như đã cố tình va chạm với rất nhiều người đi đường.

Khoảnh khắc người phụ nữ xô ngã cô bé đang tạo dáng quay video gây phẫn nộ (Video: TikTok).

Cha phản ứng nhanh cứu con nhỏ khỏi cú ngã cắm đầu nguy hiểm

Dù đang ngồi quay lưng với con, người đàn ông vẫn có phản ứng cực nhanh và kịp thời khi đứa trẻ bị mất đà và ngã cắm đầu từ trên giường, giúp em bé tránh được một cú ngã cắm đầu nguy hiểm.

Cha phản ứng nhanh cứu con nhỏ khỏi cú ngã cắm đầu nguy hiểm (Video: Newsflare).

Thiết bị giúp trải nghiệm cảm giác đặt chân lên các hành tinh khác

Một thiết bị đặc biệt được lắp đặt tại Bảo tàng Khoa học và Không gian tỉnh Saga (Nhật Bản), cho phép mô phỏng môi trường trọng lực tại các hành tinh khác nhau, giúp các du khách có thể trải nghiệm cảm giác như đang bước đi trên các hành tinh đó.

Thiết bị giúp trải nghiệm cảm giác đặt chân lên các hành tinh khác (Video: Reddit).

Hành động bất ngờ của thực khách sau bữa ăn ngon

Một nam du khách người Nga sau khi thưởng thức bữa ăn ngon tại một nhà hàng ở Việt Nam đã bất ngờ rung chuông ở cửa quán, sau đó đưa tay thực hiện hành động biểu hiện sự hài lòng về chất lượng của bữa ăn.

Đoạn video ghi lại hành động hài hước của nam du khách này đã “gây sốt” sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

Hành động bất ngờ của thực khách sau bữa ăn ngon (Video: TikTok).

Hai em bé dành tặng món quà sinh nhật cho mẹ của mình

Nhân dịp sinh nhật của mẹ, hai em bé đã sử dụng tiền lì xì trong dịp Tết mua đồ ăn và các vật dụng để tự tay trang trí, tạo nên một bữa tiệc sinh nhật bất ngờ cho mẹ của mình.

Hai em bé dành tặng món quà sinh nhật cho mẹ của mình (Video: Ngọc Nhi).

Cô gái bị bỏng mặt vì pin iPhone bất ngờ phát nổ

Một cô gái đã bị bỏng mặt khi một chiếc iPhone đang được sửa chữa bất ngờ phát nổ, khiến ngọn lửa bùng lên dữ dội. Sự việc xảy ra bên trong một cửa hàng sửa chữa điện thoại ở thành phố Thượng Hải (Trung Quốc).