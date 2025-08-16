iPhone 17 Pro Max sẽ có cải tiến quan trọng về camera

Thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max được kỳ vọng sẽ mang đến những nâng cấp đáng kể về khả năng chụp ảnh, đặc biệt là tính năng zoom quang học.

Theo các nguồn tin rò rỉ, bộ đôi này sẽ cho phép người dùng chuyển đổi linh hoạt giữa zoom quang học 5x và 8x mà không cần đến sự hỗ trợ của zoom điện tử.

Camera telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ có cải tiến quan trọng (Ảnh: MacRumors).

Thông tin ban đầu cho thấy hệ thống ống kính telephoto trên iPhone 17 Pro sẽ tích hợp các bộ phận linh kiện có khả năng dịch chuyển, cho phép thay đổi tiêu cự. Điều này cũng lý giải cho việc cụm camera trên iPhone 17 Pro có kích thước lớn hơn đáng kể so với các phiên bản tiền nhiệm.

Bên cạnh đó, theo MacRumors, iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max sẽ được cải tiến để hạn chế vết xước và giảm thiểu tình trạng phản chiếu ánh sáng, nâng cao trải nghiệm sử dụng cho người dùng.

Màu sắc và giá bán dự kiến

Về màu sắc, hình ảnh rò rỉ mới nhất cho thấy dòng iPhone 17 Pro Max sẽ tiếp tục duy trì hai phiên bản màu tiêu chuẩn là titan bạc và titan xám, thay thế cho titan trắng và titan đen của iPhone 16 Pro Max.

Đặc biệt, Apple dự kiến bổ sung hai tùy chọn màu mới là titan cam và titan xanh. Màu titan xanh được nhận định là tương đồng với màu Midnight Blue trên các dòng MacBook, trong khi titan cam có sắc thái đậm hơn đáng kể so với màu titan sa mạc của iPhone 16 Pro.

Dự kiến, Apple sẽ tăng giá 50 USD cho toàn bộ dòng sản phẩm iPhone 17. Động thái này nhằm bù đắp cho chi phí linh kiện tăng cao và các tác động từ chính sách thuế quan mới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Mô hình 4 màu sắc trên iPhone 17 Pro (Ảnh: GSMArena).

Hiện tại, iPhone 16 có giá bán khởi điểm từ 799 USD, trong khi iPhone 16 Pro Max có giá từ 1.199 USD. Nếu thông tin trên chính xác, iPhone 17 sẽ có giá từ 849 USD, và iPhone 17 Pro Max sẽ có giá 1.249 USD.

Thời điểm ra mắt và mở bán

Theo một số nguồn tin nội bộ được trang MacRumors thu thập, Apple sẽ tổ chức sự kiện giới thiệu thế hệ iPhone 17 vào ngày 9/9.

Đến ngày 12/9, công ty sẽ bắt đầu nhận đặt trước đơn hàng. Dự kiến, những chiếc iPhone 17 đầu tiên sẽ được giao đến tay người dùng vào ngày 19/9.

Tương tự những năm trước, một số thị trường mở bán sớm iPhone 17 sẽ bao gồm Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản,...