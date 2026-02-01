Trên tay loạt Galaxy S26 vừa ra mắt của Samsung - Nâng cấp ấn tượng

Samsung đã chính thức trình làng bộ 3 Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra tại sự kiện đặc biệt diễn ra vào rạng sáng 26/2 (theo giờ Việt Nam).

Điểm thay đổi dễ nhận thấy trong thiết kế của loạt Galaxy S26 là cụm camera ở mặt lưng đã được đặt nằm trên một cụm đảo nhỏ, điều này khiến các ống kính camera ở mặt lưng Galaxy S26 không còn nằm riêng biệt như trên các phiên bản trước đây.

Các phiên bản Galaxy S26 được thiết kế vuông vức, màn hình phẳng hoàn toàn, không còn uốn cong như trước. Điều này giúp loạt Galaxy S26 có thiết kế mạnh mẽ và nam tính hơn.

Samsung vẫn giữ nguyên kích thước màn hình 6,7 inch và 6,9 inch trên bộ đôi Galaxy S26+ và S26 Ultra. Tuy nhiên, phiên bản Galaxy S26 đã được tăng kích thước màn hình lên 6,3 inch, thay vì 6,2 inch như Galaxy S25.

Samsung vẫn tiếp tục trang bị 2 tùy chọn chip khác nhau cho loạt Galaxy S26, tương tự như những gì hãng đã làm với loạt Galaxy S24 và S25 trước đây.

Cụ thể, Galaxy S26 Ultra sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (xây dựng trên tiến trình 3nm), được Qualcomm tối ưu cho các sản phẩm của Samsung. Sản phẩm đi kèm tùy chọn bộ nhớ RAM 12GB hoặc 16GB, tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512GB hoặc 1TB.

Trong khi đó, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ sử dụng chip Exynos 2600 (tiến trình 2nm) do Samsung tự phát triển, đi kèm bộ nhớ RAM 12GB và tùy chọn bộ nhớ lưu trữ 256/512GB.

Bộ đôi Galaxy S26 Ultra và S26+ vẫn giữ nguyên dung lượng pin, lần lượt 5.000mAh và 4.900mAh; trong khi đó phiên bản Galaxy S26 có pin được tăng lên 4.300mAh, thay vì 4.000mAh như trước đây.

Galaxy S26 Ultra đã được tăng công suất sạc siêu nhanh lên mức 60W (so với 45W của phiên bản cũ), chỉ mất 30 phút để sạc từ 0 lên 75% và sạc không dây siêu nhanh 25W.

Samsung vẫn giữ nguyên thông số máy ảnh trên Galaxy S26 Ultra, bao gồm camera chính 200 megapixel, camera tele 10 megapixel (hỗ trợ zoom quang học 3x), camera tele 50 megapixel (hỗ trợ zoom quang học 5x).

Dù thông số giữ nguyên, camera trên Galaxy S26 Ultra vẫn tăng khả năng thu sáng khi chụp ảnh, giúp chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện thiếu sáng hoặc quay video vào ban đêm.

Tương tự, bộ đôi Galaxy S26 và S26+ vẫn giữ nguyên thông số cụm 3 camera ở mặt sau, bao gồm camera chính 50 megapixel, camera góc siêu rộng 12 megapixel và camera tele 10 megapixel, hỗ trợ zoom quang học 3x.

Các tính năng AI được tích hợp cho phép người dùng chỉnh sửa, tối ưu chất lượng hình ảnh sau khi chụp để có được kết quả ưng ý nhất.

Cây viết S Pen vẫn là trang bị đặc trưng không thể thiếu trên Galaxy S26 Ultra.

Samsung tích hợp thêm công nghệ chống nhìn trộm trên màn hình Galaxy S26 Ultra. Tính năng này sẽ giúp ngăn chặn những ánh mắt tò mò của người ngoài khi lén nhìn vào nội dung trên màn hình thiết bị, đảm bảo sự riêng tư cho người dùng.

Ngoài ra, Samsung cũng tích hợp tính năng cảnh báo cuộc gọi lừa đảo, cho phép cảnh báo trực tiếp đến người dùng ngay giữa cuộc gọi nếu phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc dấu hiệu khả nghi lừa đảo.

Nút nguồn và phím điều chỉnh âm lượng đều được tập trung ở cạnh phải, trong khi cạnh trái của loạt Galaxy S26 không có nút bấm nào.

Các tùy chọn màu sắc của Galaxy S26 Ultra bao gồm tím, xanh, đen và trắng. Ngoài ra sản phẩm sẽ thêm 2 tùy chọn màu sắc vàng hồng và bạc được bán độc quyền trên gian hàng trực tuyến của Samsung Việt Nam.

Ngoài loạt Galaxy S26, Samsung cũng cho ra mắt tai nghe không dây Galaxy Buds4 Pro, nổi bật với các tính năng chống ồn chủ động; cân bằng âm thanh thích ứng được tối ưu theo người dùng và môi trường xung quanh; hỗ trợ phiên dịch trực tiếp bằng AI…

Ảnh: Thế Anh