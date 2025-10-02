iPhone Air giảm giá lần đầu từ khi lên kệ tại Việt Nam

Ngày 19/9 dòng sản phẩm iPhone 17 và iPhone Air đã chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam. Sau khoảng 2 tuần, một số đại lý ủy quyền của Apple bắt đầu điều chỉnh giá bán của mẫu iPhone Air.

iPhone Air giảm giá sau 2 tuần lên kệ tại Việt Nam (Ảnh: PhoneArena).

Cụ thể, iPhone Air phiên bản 512GB được chào bán với mức giá 38 triệu đồng, giảm 500.000 đồng so với giá niêm yết từ Apple. Phiên bản 1TB giảm 1 triệu đồng, xuống mức giá 44 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 256GB có mức giá không đổi.

Trái ngược với tình trạng cháy hàng của iPhone 17 Pro Max, nguồn cung iPhone Air tương đối đầy đủ. Theo chia sẻ từ các đại lý, lượng người dùng quan tâm đến dòng sản phẩm iPhone Air không nhiều khi so với các phiên bản iPhone 17.

"Hiện tại, lượng khách hàng đặt mua iPhone Air chiếm khoảng 6% tổng số đơn đặt hàng dành cho các dòng iPhone thế hệ mới. Mặc dù tỷ lệ chưa cao, nhưng đây vẫn là con số đáng chú ý với một mẫu máy hoàn toàn mới trong danh mục sản phẩm của Apple", đại diện Minh Tuấn Mobile chia sẻ.

iPhone Air là dòng sản phẩm hoàn toàn mới của Apple. Thiết bị được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus, vốn không đạt được nhiều thành công trước đây.

Thống kê ban đầu từ các đại lý cho thấy sức mua của iPhone Air tại thị trường Việt Nam đạt triển vọng tốt, vượt qua kỳ vọng khi so với các phiên bản iPhone Plus trước đây.

"So với iPhone 16 Plus, sức mua của iPhone Air có sự tăng rõ rệt. Sản phẩm này gây ấn tượng với thiết kế siêu mỏng, khung titan nhẹ và chip A19 mạnh mẽ", bà Văn Thị Ngọc Yến, Giám đốc ngành hàng Apple tại Di Động Việt, cho biết.

iPhone Air được định vị ở phân khúc thay thế cho dòng sản phẩm iPhone Plus (Ảnh: 9to5mac).

iPhone Air được biết đến là chiếc iPhone có thiết kế mỏng nhất từ trước đến nay mà Apple từng tạo ra. Máy sử dụng khung titan nhẹ và bền. Apple cũng trang bị lớp phủ Ceramic Shield 2 giúp tăng khả năng chống trầy xước.

Đánh đổi lại, thiết bị chỉ tích hợp một camera 48MP ở mặt lưng. Trong khi đó, hầu hết các mẫu smartphone cao cấp hiện đều đã được trang bị hệ thống nhiều camera mang lại trải nghiệm chụp ảnh đa dụng hơn.

Bên cạnh đó, do thiết kế quá mỏng, Apple cũng phải loại bỏ khay cắm SIM vật lý trên iPhone Air để có thêm không gian cho những phần linh kiện khác. Sản phẩm chỉ hỗ trợ eSIM.