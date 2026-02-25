Giá Bitcoin lao dốc, tâm lý nhà đầu tư xuống mức thấp nhất lịch sử

Tình trạng Bitcoin liên tục sụt giảm trong những tháng qua đã kéo theo cả thị trường tiền điện tử lao dốc. Vốn hóa toàn thị trường tiền điện tử đã "bốc hơi" hơn 2.000 tỷ USD chỉ sau bốn tháng.

Bitcoin liên tục "đỏ lửa" trong nhiều tháng liên tiếp (Ảnh: Decrypt).

Theo dữ liệu từ Alternative, đơn vị theo dõi tâm lý thị trường tiền điện tử, chỉ số Fear and Greed (Sợ hãi và Tham lam) đã giảm xuống mức 5 điểm. Thang đo này dao động từ 0 đến 100, trong đó 0 thể hiện trạng thái “cực kỳ sợ hãi” và 100 là “cực kỳ tham lam”.

Kể từ khi công cụ trên được công bố vào năm 2018, đây là lần thứ ba chỉ số này giảm về mức thấp như hiện tại. Trước đó, chỉ số Fear and Greed từng hai lần chạm mức đáy vào tháng 8/2019 và tháng 6/2022.

Đầu tháng 2, các chuyên gia tại Standard Chartered đã điều chỉnh dự báo về giá Bitcoin trong năm 2026. Theo đó, giá Bitcoin có thể sẽ giảm xuống khoảng 50.000 USD vào những tháng tới.

Geoff Kendrick, Giám đốc bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của Standard Chartered, cho rằng đợt bán tháo trong thời gian gần đây có thể chưa kết thúc, đặc biệt khi nhiều nhà đầu tư vào các quỹ ETF Bitcoin đang chịu lỗ.

Trong bối cảnh đó, không ít người có thể lựa chọn giảm rủi ro thay vì “mua vào khi giá giảm”.

Tâm lý nhà đầu tư tiền điện tử hiện đã chạm đáy (Ảnh: CNBC).

Giới phân tích nhận định biến động của thị trường tiền điện tử ngày càng có tương quan chặt chẽ với thị trường chứng khoán. Áp lực đến từ bất ổn địa chính trị, các vị thế đòn bẩy bị thanh lý và tâm lý né tránh rủi ro lan rộng đã khiến dòng tiền thận trọng hơn.

Các yếu tố vĩ mô như lo ngại tăng trưởng kinh tế toàn cầu và kỳ vọng về lãi suất cũng khiến nhà đầu tư tìm đến những tài sản trú ẩn truyền thống như vàng.

Theo Kendrick, lượng nắm giữ của các quỹ ETF Bitcoin đã giảm gần 100.000 BTC so với mức đỉnh vào tháng 10/2025. Giá mua trung bình của các quỹ này vào khoảng 90.000 USD/BTC, đồng nghĩa nhiều nhà đầu tư đang ghi nhận khoản lỗ chưa thực hiện xấp xỉ 25%.