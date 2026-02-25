Tiết lộ mới nhất về iPhone 18 Pro Max

Đây được xem là giai đoạn kiểm định sản xuất cuối cùng trước khi sản phẩm ra mắt vào tháng 9. Ở giai đoạn này, Apple sẽ kích hoạt một phần dây chuyền lắp ráp của nhà máy để kiểm định quy trình sản xuất, năng suất và kiểm soát chất lượng.

Bản dựng iPhone 18 Pro với thiết kế màn hình đục lỗ (Ảnh: PhoneArena).

Quá trình sản xuất hàng loạt sẽ gia tăng vào các tháng mùa hè trước khi sản phẩm ra mắt. Các báo cáo cũng cho biết thiết bị sẽ không có thay đổi lớn nào về vật liệu hay ngoại hình. Điều này khẳng định các mẫu iPhone 18 Pro sẽ không phải là một bản cập nhật lớn như thế hệ tiền nhiệm.

Trong năm qua, nhiều tin đồn cho rằng Apple sẽ loại bỏ tính năng Dynamic Island trên bộ đôi iPhone 18 Pro. Tuy vậy, thông tin mới nhất từ Bloomberg cho biết iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ hỗ trợ Dynamic Island với kích thước nhỏ hơn.

Dự kiến, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ có kích thước màn hình lần lượt 6,3 inch và 6,9 inch, tương tự thế hệ iPhone 17 Pro và iPhone 17 Pro Max.

Nâng cấp đáng chú ý nhất đến từ hệ thống cảm biến nhận diện khuôn mặt Face ID sẽ được di chuyển xuống phía dưới màn hình. Thay đổi này sẽ giúp thu gọn kích thước của phần đục lỗ trên màn hình, từ đó mang lại nhiều không gian hiển thị hơn.

iPhone 18 Pro sẽ cung cấp tùy chọn màu đỏ mới (Ảnh: MacRumors).

Apple cũng được cho là đang thử nghiệm một phiên bản màu sắc mới trên hai mẫu iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Dự kiến, màu sắc này sẽ có tên gọi Deep Red (tạm dịch: đỏ đậm).

Nếu thông tin trên chính xác, đây sẽ là lần đầu tiên các phiên bản iPhone Pro và Pro Max có tùy chọn màu sắc đỏ. Trước đây, màu đỏ chỉ xuất hiện giới hạn trên các dòng iPhone tiêu chuẩn.

Theo ETNews, bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max sẽ là những mẫu iPhone đầu tiên được Apple trang bị cụm camera có khả năng thay đổi khẩu độ, mang đến sự linh hoạt cao hơn trong mọi điều kiện ánh sáng.

Tính năng này cho phép người dùng điều chỉnh lượng ánh sáng đi vào cảm biến tùy theo môi trường chụp. Cụ thể, khi chụp trong điều kiện thiếu sáng, khẩu độ sẽ tự động mở rộng để thu được nhiều ánh sáng hơn, giúp hình ảnh sáng rõ và chi tiết hơn.