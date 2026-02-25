Hướng dẫn mua thuốc trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID

Trong bài viết trước, Dân trí đã hướng dẫn bạn cách thức tra cứu lịch sử khám chữa bệnh, chẩn đoán của bác sĩ và các đơn thuốc đã được kê thông qua ứng dụng VNeID.

Trên nền tảng này, người dùng cũng có thể đặt mua thuốc trực tuyến theo đơn đã được bác sĩ kê, giúp tiết kiệm thời gian và hạn chế việc phải đến trực tiếp nhà thuốc.

Mua thuốc trực tuyến - Tính năng ít ai biết trên ứng dụng VNeID

VNeID (viết tắt của "Vietnam Electronic Identification") là ứng dụng định danh điện tử trên thiết bị di động được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, trực thuộc Bộ Công an Việt Nam.

Với mục tiêu biến VNeID thành một siêu ứng dụng để phục vụ cho quá trình chuyển đổi số quốc gia, VNeID không còn đơn thuần là một ứng dụng ví giấy tờ điện tử để lưu trữ các loại giấy tờ cá nhân quan trọng nhằm thay thế bản cứng, mà ngày càng nhiều tính năng mới và hữu ích được tích hợp vào ứng dụng này.

Nổi bật trong đó là tính năng cho phép người dùng mua thuốc trực tuyến thông qua VNeID, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2025.

Tính năng mua thuốc trực tuyến được tích hợp vào VNeID, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và an toàn (Ảnh: Q.H).

Quy trình mua thuốc được thiết kế theo hướng tinh gọn, với các bước đăng nhập và xác thực trên nền tảng số, giúp người dùng hoàn tất giao dịch trong thời gian ngắn.

Việc tích hợp chức năng mua thuốc trực tuyến trên VNeID cho phép người dân quản lý tập trung thông tin khám chữa bệnh, đơn thuốc và lịch sử giao dịch trên cùng một nền tảng. Người dùng có thể tra cứu lại toa thuốc đã được kê, đối chiếu thông tin trước khi đặt mua, hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng.

Giải pháp này góp phần giảm bớt việc phải mang theo nhiều giấy tờ khi đi khám hoặc mua thuốc, đồng thời tạo điều kiện để người dân chủ động theo dõi tình trạng sức khỏe cá nhân dựa trên dữ liệu đã được lưu trữ.

Bên cạnh đó, hệ thống cho phép truy xuất các thông tin liên quan đến đơn hàng như tên thuốc, giá bán, nhà thuốc cung ứng, dược sĩ tư vấn và đơn vị giao hàng. Việc minh bạch thông tin ở từng khâu được kỳ vọng giúp nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng thuốc trước khi đến tay người sử dụng.

Ở góc độ quản lý, việc định danh người mua và người bán thông qua mã số định danh cá nhân cùng các lớp xác thực điện tử tạo thêm công cụ giám sát thị trường dược phẩm. Dữ liệu về đơn hàng và lịch sử giao dịch, khi được quản lý đúng quy định, có thể hỗ trợ truy xuất nguồn gốc thuốc và tăng cường tính minh bạch trong lưu thông dược phẩm.

Tuy nhiên, việc mua thuốc trực tuyến cần tuân thủ đơn của bác sĩ và các quy định chuyên môn; người dân không nên tự ý thay đổi loại thuốc hoặc liều dùng khi chưa có chỉ định phù hợp.

Các bước mua thuốc trực tuyến trên VNeID

Để mua thuốc trực tuyến thông qua ứng dụng VNeID, người dùng có thể thực hiện theo các bước sau:

- Đầu tiên, kích hoạt và đăng nhập vào ứng dụng VNeID trên smartphone, chọn "Hồ sơ sức khỏe", sau đó chọn "Nhà thuốc" từ menu hiện ra. Nhập mã PIN bảo vệ thông tin trên VNeID để tiếp tục.

- Chọn “Mua thuốc” tại danh sách hiện ra. Tại đây, bạn cũng có thể chọn “Lịch sử mua thuốc” để xem lại những đơn thuốc đã mua thông qua ứng dụng VNeID.

Sau khi chọn “Mua thuốc”, VNeID sẽ cho phép người dùng chọn mua tại một trong 3 hệ thống nhà thuốc lớn đã được tích hợp vào ứng dụng, bao gồm Long Châu, Pharmacity và An Khang. Đây là 3 hệ thống nhà thuốc có các cửa hàng trải rộng trên khắp cả nước, giúp việc giao thuốc đến tay người dùng được nhanh chóng.

- Khi người dùng chọn một trong 3 hệ thống nhà thuốc này, một hộp thoại hiện ra thông báo VNeID sẽ chuyển tiếp đến tiện ích mua thuốc được cung cấp bởi hệ thống nhà thuốc.

Bạn nhấn nút “Đồng ý”. Tiếp theo, bạn đánh dấu vào tùy chọn “Tôi đã đọc và hiểu rõ nội dung mục đích (đã nêu ở trên); Quyền, nghĩa vụ của chủ thể dữ liệu và đồng ý với các nội dung này”, sau đó nhấn nút “Xác nhận chia sẻ”.

Nhập mã PIN bảo vệ của VNeID để xác nhận bạn muốn chia sẻ thông tin từ VNeID.

- Sau khi nhập mã PIN xác thực, trang web của hệ thống nhà thuốc do bạn chọn sẽ được mở ra trên smartphone. Người dùng sẽ được tự động đăng nhập vào trang web bằng ứng dụng VNeID mà không cần phải thực hiện gì thêm.

Bây giờ, bạn chỉ việc chọn các loại thuốc cần mua, chọn hình thức thanh toán (trả tiền trước hoặc trả tiền khi nhận hàng)… và chờ nhận thuốc tại nhà. Do các hệ thống nhà thuốc tích hợp vào VNeID đều có nhiều đại lý trên khắp các tỉnh thành nên quá trình giao thuốc tận nơi sẽ được thực hiện nhanh chóng.

Lịch sử mua thuốc cũng sẽ được lưu trữ trên VNeID, giúp người dân có thể dễ dàng ghi nhớ các loại thuốc mình đã mua và sử dụng.

Lịch sử mua thuốc được lưu trữ trên VNeID, giúp người dân có thể dễ dàng ghi nhớ các loại thuốc mình đã mua và sử dụng (Hình minh hoạ: Long Châu).

Việc tích hợp thêm tính năng mua thuốc trực tuyến và lưu trữ đơn thuốc trên ứng dụng VNeID là một bước tiến mới, đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân trong việc tiếp cận dịch vụ y tế một cách thuận tiện và an toàn.