Những mẫu điện thoại Samsung sẽ được nâng cấp hệ điều hành One UI 8

Samsung chuẩn bị tung ra bản cập nhật One UI 8 (Android 16) với nhiều cải tiến đáng kể, đặc biệt là sự tích hợp sâu rộng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Dòng Galaxy S25 mới nhất sẽ là những thiết bị đầu tiên được trải nghiệm, nhưng một loạt các mẫu flagship cũ hơn cũng sẽ nhận được bản nâng cấp này.

Nhiều mẫu điện thoại Samsung sẽ nhận được bản cập nhật cấp cao lần cuối cùng (Ảnh minh hoạ: SamMobile).

Danh sách các thiết bị Galaxy S được cập nhật One UI 8

Theo chính sách cập nhật phần mềm của Samsung, các dòng Galaxy S từ S21 FE trở lên sẽ đủ điều kiện nhận One UI 8. Cụ thể:

Galaxy S25 Series: S25, S25 Plus, S25 Ultra, S25 Edge

Galaxy S24 Series: S24, S24 Plus, S24 Ultra, S24 FE

Galaxy S23 Series: S23, S23 Plus, S23 Ultra, S23 FE

Galaxy S22 Series: S22, S22 Plus, S22 Ultra

Galaxy S21 FE

Bản cập nhật cuối cùng cho một số dòng máy

Đáng chú ý, đối với người dùng Galaxy S22, S22 Plus, S22 Ultra và Galaxy S21 FE, One UI 8 (Android 16) sẽ là bản nâng cấp hệ điều hành lớn cuối cùng.

Mặc dù các thiết bị này vẫn có thể nhận được các bản cập nhật nhỏ hơn như One UI 8.5 vào năm 2026, nhưng sau đó sẽ chỉ còn các bản vá bảo mật định kỳ.

Điều này đồng nghĩa với việc người dùng các mẫu máy này sẽ cần cân nhắc nâng cấp thiết bị nếu muốn trải nghiệm các phiên bản Android và One UI mới hơn trong tương lai.

Điểm nhấn của One UI 8

Trọng tâm của One UI 8 là sự tích hợp sâu rộng của trí tuệ nhân tạo, biến Galaxy AI thành một trợ lý thông minh và chủ động hơn. Các tính năng nổi bật bao gồm:

-Gemini Live nâng cấp: Cho phép tương tác đa phương thức tự nhiên, kết hợp giọng nói và hình ảnh để xử lý các tác vụ phức tạp.

-"Khoanh tròn để tìm" cải tiến: Nâng cao khả năng tìm kiếm thông tin trực quan.

-Công cụ sáng tạo mạnh mẽ: Như "phác họa thành ảnh" và "Audio Eraser" giúp loại bỏ tạp âm, mở rộng khả năng sáng tạo cho người dùng.

Về giao diện, One UI 8 không chỉ tinh chỉnh thẩm mỹ mà còn giới thiệu tính năng "Now Bar" thông minh, hoạt động như một trung tâm thông tin theo ngữ cảnh, hiển thị các cập nhật trực tiếp từ ứng dụng. Khả năng đa nhiệm được tối ưu hóa, giúp các thao tác trên màn hình lớn và thiết bị gập trở nên liền mạch hơn.

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu với chế độ bảo vệ nâng cao, chủ động ngăn chặn các mối đe dọa từ ứng dụng không tin cậy và kết nối kém an toàn. Đồng thời, người dùng được trao quyền kiểm soát xử lý dữ liệu AI trên thiết bị, đảm bảo quyền riêng tư và an toàn thông tin.