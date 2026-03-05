MacBook Air M4 bị khai tử tại Việt Nam

Điều tương tự cũng được công ty thực hiện khi ra mắt dòng sản phẩm iPhone 17e. Thế hệ iPhone 16e hiện không còn xuất hiện trên cửa hàng trực tuyến của Apple tại thị trường Việt Nam.

Dù bị khai tử, MacBook Air M4 vẫn được các đại lý kinh doanh (Ảnh: The Verge).

Có thể thấy, đây là một động thái quen thuộc của Apple mỗi khi công ty ra mắt sản phẩm mới. Điều này cũng góp phần làm gọn gàng dải sản phẩm của hãng, giúp người dùng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.

Trên thực tế, MacBook Air M4 không biến mất tại thị trường Việt Nam ngay lập tức. Dòng sản phẩm này vẫn đang được bày bán tại các đại lý ủy quyền của Apple (AAR).

Cụ thể, MacBook Air M4 có mức giá từ 25,2 triệu đồng cho phiên bản 13 inch, bộ nhớ 256GB. Trong khi đó, phiên bản 15 inch với thông số phần cứng tương tự được chào bán với mức giá 30 triệu đồng.

Hiện tại, chưa có thông tin về việc Apple sẽ ngừng kinh doanh hoàn toàn dòng máy này tại thị trường Việt Nam. Trước đó, một số mẫu máy đời cũ như MacBook Air M1 hay MacBook Air M2 vẫn được công ty duy trì kinh doanh tại Việt Nam dù sản phẩm đã bị khai tử tại nhiều thị trường khác.

Phiên bản kế nhiệm MacBook Air M5 không mang đến nhiều thay đổi về ngoại hình. Sản phẩm này tập trung cải tiến với hiệu năng cao hơn, dung lượng lưu trữ lớn hơn và khả năng kết nối không dây mới.

Chip M5 trên MacBook Air mới sở hữu CPU 10 lõi, kết hợp GPU tối đa 10 lõi cùng Neural Accelerator tích hợp trong từng lõi GPU. Theo Apple, hiệu năng xử lý tác vụ AI nhanh hơn 4 lần so với MacBook Air M4 và nhanh hơn tới 9,5 lần so với MacBook Air M1.

MacBook Air M5 không có thay đổi về thiết kế so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Apple).

Một trong những cải tiến đáng giá trên MacBook Air M5 nằm ở dung lượng lưu trữ khởi điểm từ 512GB, gấp đôi thế hệ trước. Bộ nhớ SSD mới cho tốc độ đọc ghi nhanh gấp 2 lần so với thế hệ trước, giúp truy xuất dữ liệu và xử lý các tác vụ nặng nhanh hơn. Thiết bị cũng cung cấp 2 tùy chọn màn hình 13 inch và 15 inch.

Trong khi đó, MacBook Neo là chiếc máy tính Mac đầu tiên được trang bị chip xử lý của những chiếc iPhone. Thiết bị tích hợp con chip A18 Pro ra mắt lần đầu trên các mẫu iPhone 16 Pro vào năm 2024.

Con chip A18 Pro trên MacBook Neo có 6 nhân CPU và 5 nhân GPU, cùng với đó là 16 lõi Neural Engine. Máy có dung lượng RAM 8GB cùng với đó là tùy chọn bộ nhớ 256/512GB. Trong đó, phiên bản 512GB sẽ đi kèm với bàn phím Magic Keyboard tích hợp cảm biến vân tay Touch ID. Phiên bản 256GB không tích hợp vân tay.