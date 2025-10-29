Trước thềm ra mắt Find X9 Series: Nhìn lại 7 năm OPPO Find X nâng tầm công nghệ

Trong thế giới điện thoại thông minh cao cấp, không phải thương hiệu nào cũng chọn con đường chạy theo các xu hướng thức thời. OPPO chọn cách kể câu chuyện của mình bằng sự kiên định với dòng Find X, với hành trình 7 năm không ngừng nghiên cứu và phát triển để nâng tầm chuẩn mực công nghệ mới.

Các thế hệ trước đó - Nền móng vững chắc cho sự phát triển

Khi ra mắt năm 2018, OPPO Find X xuất hiện nổi bật với thiết kế camera trượt cơ học - một giải pháp sáng tạo giúp loại bỏ hoàn toàn phần tai thỏ, mang đến trải nghiệm gần như toàn màn hình.

Ẩn bên trong là Snapdragon 845, RAM 8GB và sạc nhanh VOOC, cấu hình mạnh mẽ khẳng định tham vọng bước vào phân khúc cao cấp của OPPO lúc bấy giờ.

OPPO Find X thế hệ đầu tiên nổi bật với trang bị camera trượt và cấu hình mạnh mẽ (Ảnh: OPPO).

Từ dấu ấn đó, dòng Find X Series liên tục đổi mới để giữ vững bản sắc riêng. Ở các thế hệ Find X2 và X3 Series, OPPO thay đổi cơ chế, hướng đến thiết kế liền khối tinh giản, tập trung vào màn hình 120Hz, hiển thị nội dung HDR10+, độ sáng cao cùng khả năng hiển thị màu sắc chính xác.

Mục tiêu là biến công nghệ thành trải nghiệm trực quan và mang cảm xúc chân thực cho người dùng, thay vì chỉ là sự phô diễn kỹ thuật.

Bắt đầu từ Find X5 Series (2022), OPPO định hình lại bản sắc của dòng Find X khi nhiếp ảnh trở thành giá trị cốt lõi. Cuộc bắt tay với Hasselblad - thương hiệu máy ảnh hơn 80 năm tuổi đến từ Thụy Điển - đã mở ra kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh di động.

Với hiệu chuẩn màu sắc theo tiêu chuẩn Hasselblad cùng chip xử lý hình ảnh chuyên biệt MariSilicon X, Find X5 đã mang đến khả năng tái tạo tông màu tự nhiên, cân bằng ánh sáng và giữ chi tiết vượt trội trong môi trường thiếu sáng - một bước ngoặt giúp OPPO vượt lên trong cuộc đua phát triển điện thoại chụp ảnh chuyên nghiệp.

Sự hợp tác của OPPO và Hasselblad đã nâng tầm vị thế của thương hiệu này trong nhiếp ảnh di động, kể từ thế hệ Find X5 Series (Ảnh: OPPO).

Từ đó, mỗi thế hệ Find X lại đánh dấu một cột mốc công nghệ. Find X6 Series mở màn cho xu hướng ống kính tiềm vọng với cảm biến lớn, mang lại khả năng zoom sắc nét. Find X7 Series kế thừa và mở rộng với cụm tele tiềm vọng kép, tạo chiều sâu và độ tách lớp trung thực như máy ảnh chuyên nghiệp.

Đến Find X8 Series, OPPO tiếp tục đẩy giới hạn với cảm biến chính Sony LYT-808 50MP, thiết kế ống kính phản chiếu ba lớp và hệ thống zoom AI mượt mà, có thể duy trì độ rõ đến 120 lần.

Bên cạnh đó, các chế độ chân dung mới như “Ánh sáng mềm” hay “Phong cách phim” được Hasselblad đồng phát triển giúp mỗi khung hình đều mang hơi thở điện ảnh.

Find X8 Pro cũng ghi dấu cột mốc đánh dấu sự trở lại của OPPO tại thị trường Việt Nam. Với thân máy mỏng chỉ 8,34mm, cụm camera tinh gọn nhưng đầy sức mạnh.

Hệ thống chụp ảnh của dòng OPPO Find X Series phát triển vượt bậc với sự hợp tác của Hasselblad (Ảnh: OPPO).

Find X9 Series: Khi hành trình tìm kiếm bước vào chương mới

Giờ đây, hành trình của OPPO chuẩn bị bước sang chương mới với Find X9 Series, hội tụ của toàn bộ tinh hoa công nghệ từ suốt 7 năm phát triển.

Những thông tin đầu tiên hé lộ cho thấy Find X9 Pro sẽ mang đến một bước nhảy vọt trong nhiếp ảnh di động với camera tele Hasselblad 200MP, hỗ trợ zoom 120 lần. Với độ phân giải cao, mỗi khung hình sẽ ẩn chứa nhiều câu chuyện nhỏ bên trong.

Hình ảnh hé lộ thiết kế của OPPO Find X9 (Ảnh: OPPO).

Find X9 Series còn được cho là có khả năng quay video 4K 120fps chuẩn Dolby Vision, hỗ trợ quay định dạng log với hệ màu ACES - vốn chỉ xuất hiện trên máy quay điện ảnh.

Những tính năng này biến chiếc điện thoại thành một công cụ sáng tạo thực thụ, nơi người dùng có thể dựng phim, ghi hình và xử lý hậu kỳ ngay trên tay.

Song song với phần cứng, nền tảng ColorOS 16 được ra mắt cùng dòng Find X9 cũng được kỳ vọng sẽ mang đến trải nghiệm mượt mà và thông minh hơn.

Sau cú hích của ColorOS 15 với khả năng kết nối liền mạch giữa Android và iPhone, phiên bản mới được cho là sẽ nâng cấp bộ công cụ OPPO AI mạnh mẽ hỗ trợ sáng tạo nội dung dễ dàng nhất.

Nổi bật với tính năng Cân chỉnh sáng chân dung AI mới giúp cải thiện chất lượng ảnh chân dung trong điều kiện thiếu sáng hay tính năng AI Mind Space cho phép người dùng lưu nhanh thông tin quan trọng chỉ với một lần nhấn.

Sự kiện The X Show ra mắt OPPO Find X9 Series sẽ diễn ra vào 17h30 ngày 29/10 (Ảnh: OPPO).

Find X9 Series sẽ trở thành dấu mốc trong hành trình 7 năm theo đuổi sự hoàn hảo của OPPO. Dòng sản phẩm cao cấp mới xuất hiện, hứa hẹn sẽ tạo nên dấu ấn mới của OPPO trên thị trường.