"Ông lớn" viễn thông đồng loạt tăng giá cước Internet cố định

Giá cước của các nhà mạng đồng loạt tăng (Ảnh chụp màn hình).

Theo đó, ngưỡng giá "sàn" cho dịch vụ này đồng loạt tăng. Cụ thể, trước đây người dùng chỉ cần chi 180.000 đồng/tháng cho gói tốc độ 300Mbps, nay mức giá này đã không còn; trong đó Viettel và FPT đã nâng mức giá thấp nhất lên 195.000 đồng/tháng và VNPT là 190.000 đồng/tháng (mức tăng nhẹ hơn).

Bên cạnh gói cơ bản, nhiều gói cước cao cấp hơn cũng ghi nhận mức tăng vài chục nghìn đồng tùy theo chính sách mới của từng đơn vị.

Đáng chú ý, mức giá trên thường áp dụng cho các khu vực ngoại thành hoặc tỉnh lẻ. Tại các đô thị lớn như nội thành Hà Nội và TP.HCM, giá cước Internet thậm chí còn cao hơn, dao động từ 235.000 đến 255.000 đồng/tháng cho gói thấp nhất của VNPT và Viettel.

Ngoài phí duy trì Internet hàng tháng, khách hàng đăng ký mới sẽ cần chi trả thêm phí lắp đặt ban đầu là 300.000 đồng và vẫn được duy trì các chương trình khuyến mãi như tặng modem WiFi hoặc tặng thêm 1 tháng sử dụng (nếu người dùng đóng trước cước phí cả năm).

Lưu ý rằng, sự thay đổi này hiện chỉ tập trung vào khách hàng đăng ký mới. Những người dùng đang sử dụng các gói cước cũ vẫn sẽ được áp dụng mức giá và chính sách như đã ký kết trước đó.

Giá cước cuối cùng có thể vẫn linh hoạt biến động tùy theo các đợt khuyến mại hoặc chính sách đặc thù của từng khu vực kinh doanh.

Dữ liệu từ Numbeo được thu thập từ hơn 1.000 nhà cung cấp dịch vụ mạng Internet cố định tại 127 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2025 cho thấy, Cuba là quốc gia có giá cước Internet trung bình đắt nhất, khi người dùng tại quốc gia này sẽ phải chi ra trung bình 225,88USD (gần 6 triệu đồng) cho một tháng sử dụng mạng Internet cố định.

Những cái tên còn lại trong top 5 quốc gia có giá cước Internet cố định đắt nhất thế giới bao gồm Ethiopia (trung bình 157,67 USD/tháng), Cameroon (134,53 USD/tháng), Papua New Guinea (102,11 USD/tháng) và Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (100,19 USD/tháng).

Trong khi đó, Việt Nam với mức giá cước trung bình hàng tháng chỉ 8,87USD (tương đương 233.000 đồng), là quốc gia có giá cước Internet cố định hàng tháng thấp thứ 6 toàn cầu, rẻ nhất tại khu vực Đông Nam Á và rẻ thứ tư châu Á (sau Iran, Ấn Độ và Nepal).

Báo cáo cuối 2025 của Bộ Khoa học và Công nghệ, Việt Nam có bước tiến lớn về hạ tầng băng rộng, như đưa vào vận hành các tuyến cáp biển mới ADC, SJC2 và tuyến cáp đất liền quốc tế VSTN do người Việt làm chủ 100%, nâng tổng dung lượng quốc tế lên 80 Tbps, đảm bảo an toàn kết nối.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 87,6%. Bảng xếp hạng tháng 1/2026 của Ookla Speedtest ghi nhận tốc độ Internet cố định tại Việt Nam là 284,99Mbps, đứng thứ 10 thế giới.