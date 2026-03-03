Mẫu iPhone vừa bị khai tử tại Việt Nam

Đây được xem là một động thái quen thuộc của Apple mỗi khi công ty ra mắt sản phẩm mới. Điều này cũng góp phần làm gọn gàng dải sản phẩm của hãng, giúp người dùng có thể dễ dàng đưa ra lựa chọn hơn khi có nhu cầu mua sắm thiết bị.

iPhone 16e bị khai tử ngay khi Apple ra mắt iPhone 17e (Ảnh: Thế Anh).

Trên thực tế, việc iPhone 16e bị khai tử không đồng nghĩa sản phẩm này ngay lập tức biến mất trên thị trường. Hiện tại, iPhone 16e vẫn được bày bán tại các đại lý ủy quyền của hãng.

Tham khảo tại các hệ thống bán lẻ lớn ở Việt Nam, iPhone 16e hiện có mức giá 16 triệu đồng cho phiên bản 128GB. Phiên bản 512GB cao cấp nhất được chào bán với mức giá 23 triệu đồng.

Theo chia sẻ từ các đại lý, iPhone 16e vốn không nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng. Thiết bị chưa chạm đúng thị hiếu của người tiêu dùng Việt, nơi phần đông khách hàng ưu tiên camera và điện thoại màn hình lớn.

Tuy vậy, sản phẩm này lại đạt được những thành công nhất định trên toàn cầu. Theo báo cáo từ Counterpoint Research, iPhone 16e xếp hạng 10 trong danh sách những smartphone bán chạy nhất thế giới năm 2025.

Các chuyên gia nhận định dòng sản phẩm iPhone 16e đã góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của Apple trong năm 2025. Thiết bị giúp người dùng có thể dễ dàng tiếp cận với hệ sinh thái của Apple. Nhật Bản và Mỹ là những thị trường trọng điểm của dòng sản phẩm này với doanh số bán hàng ổn định.

Theo kế hoạch, dòng sản phẩm iPhone 17e sẽ lên kệ tại Việt Nam từ ngày 11/3. So với thế hệ tiền nhiệm, iPhone 17e gần như không có thay đổi về ngoại hình. Máy vẫn giữ màn hình "tai thỏ", thay vì sử dụng thiết kế Dynamic Islands như phần lớn iPhone hiện tại.

iPhone 17e có 3 phiên bản màu sắc khác nhau (Ảnh: Apple).

Màn hình của máy có kích thước 6,1 inch Super Retina XDR sử dụng tấm nền OLED. Mặt trước được bảo vệ bởi kính Ceramic Shield 2 với khả năng chống trầy xước tốt hơn 3 lần so với thế hệ trước, đồng thời giảm hiện tượng chói.

iPhone 17e được trang bị bộ xử lý A19, tương tự phiên bản iPhone 17 tiêu chuẩn. Thiết bị tích hợp modem C1X do Apple tự thiết kế, cho tốc độ nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e và tiết kiệm năng lượng hơn 30% so với modem trên iPhone 16 Pro.

Tại thị trường Việt Nam, iPhone 17e cung cấp 3 tùy chọn màu sắc, bao gồm đen, trắng và hồng phai. Thiết bị có giá bán lần lượt từ 18 triệu đồng cho bản 256GB và 24,5 triệu đồng cho bản 512GB.