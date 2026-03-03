Làn sóng tấn công mạng chưa từng có làm tê liệt hạ tầng Iran

Một camera an ninh giao thông ở Tehran, Iran (Ảnh: AFP).

Theo Times of Israel, Israel được cho là đã xâm nhập vào mạng lưới camera giao thông quy mô lớn của Tehran để theo dõi đội cận vệ của Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei cùng các quan chức cấp cao khác trước khi không kích.

Các nguồn tin tình báo phương Tây cho biết Mỹ và Israel đã triển khai một chiến dịch tấn công kỹ thuật số nhằm làm gián đoạn hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, đồng thời hạn chế khả năng phối hợp phản công của lực lượng này.

Theo các báo cáo được Fox News và Khaleej Times đăng tải, mạng lưới viễn thông cùng một số cơ sở hạ tầng chiến lược của Iran đang hứng chịu những đợt tấn công mạng với quy mô lớn.

Diễn biến này được cho là phản ánh xu hướng gia tăng vai trò của không gian mạng trong các cuộc xung đột hiện đại.

Các đợt tấn công mạng được nhận định không diễn ra đơn lẻ mà có sự phối hợp với hoạt động quân sự trên thực địa. Trong bối cảnh các cuộc không kích nhắm vào mục tiêu chiến lược, hệ thống mạng của Iran cũng ghi nhận nhiều sự cố nghiêm trọng.

Một số chuyên gia an ninh mạng cho rằng đây là minh chứng cho sự thay đổi trong phương thức tác chiến hiện nay. Không gian mạng không còn đóng vai trò phụ trợ mà trở thành một cấu phần quan trọng, hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động quân sự truyền thống.

Việc hệ thống liên lạc và mạng lưới chỉ huy bị gián đoạn được cho là đã ảnh hưởng đáng kể đến khả năng phản ứng của phía Iran.

Nguồn tin từ AOL và Khaleej Times nhận định mức độ tinh vi của chiến dịch lần này cao hơn so với nhiều vụ việc từng được ghi nhận trước đó. Các cuộc tấn công không chỉ dừng lại ở việc làm gián đoạn website chính phủ mà còn được cho là sử dụng mã độc và kỹ thuật xâm nhập nhằm vào hạ tầng trọng yếu như điện lực, viễn thông và hệ thống điều khiển công nghiệp.

Căng thẳng giữa Mỹ, Israel và Iran được đánh giá đã đẩy xung đột mạng lên một cấp độ mới. Tình trạng mất kết nối trên diện rộng và sự cố trong mạng lưới nội bộ cho thấy bên tấn công có thể đã chuẩn bị kỹ lưỡng về tình báo và năng lực công nghệ.

Những gián đoạn về hạ tầng số không chỉ tác động đến hoạt động điều hành mà còn ảnh hưởng tới đời sống kinh tế và xã hội. Trong bối cảnh quản lý hạ tầng ngày càng phụ thuộc vào công nghệ số, các lỗ hổng an ninh mạng có thể trở thành điểm yếu chiến lược.