Galaxy S25 Ultra bất ngờ tăng giá sau khi Galaxy S26 Ultra ra mắt

Tham khảo tại nhiều hệ thống bán lẻ lớn, giá Galaxy S25 Ultra đã được điều chỉnh tăng 2-3 triệu đồng so với trước đó, lên mức 29 triệu đồng cho phiên bản 256GB.

Một số đại lý điều chỉnh tăng giá Galaxy S25 Ultra sau khi Galaxy S26 ra mắt (Ảnh: Thế Anh).

Đây được xem là diễn biến tương đối khác lạ khi một thiết bị đời cũ lại tăng giá bán vào giai đoạn cuối vòng đời. Hiện tại, các đại lý cho biết sẽ vẫn tiếp tục bày bán dòng sản phẩm Galaxy S25 và chưa có thông tin về việc ngừng kinh doanh những mẫu máy này trong thời gian ngắn.

Trong khi đó, dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 6/3. Cụ thể, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Phiên bản Galaxy S26 Ultra có giá bán từ 37 triệu đồng.

Tuy vậy trên thực tế, người tiêu dùng Việt có thể dễ dàng mua được những thiết bị này với mức giá rẻ hơn vài triệu đồng so với giá niêm yết. Tại nhiều đại lý, người dùng đặt mua Galaxy S26 sẽ được tặng phiếu mua hàng trị giá 1-6 triệu đồng. Phiếu mua hàng này sẽ được trừ trực tiếp vào giá bán sản phẩm.

Sau khi áp dụng chương trình ưu đãi, giá bán của bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ giảm xuống lần lượt còn 25 triệu đồng và 29 triệu đồng cho phiên bản 256GB bộ nhớ trong.

Galaxy S26 Ultra phiên bản 256GB cũng được giảm 2 triệu đồng, xuống mức giá 35 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản 512GB có mức giảm đến 6 triệu đồng, còn 37 triệu đồng.

Galaxy S26 Ultra hiện là mẫu máy được khách hàng đặt cọc nhiều nhất tại các đại lý (Ảnh: Thế Anh).

"Theo xu hướng mua sắm nhiều năm qua, chúng tôi dự đoán Galaxy S26 Ultra sẽ là phiên bản bán chạy nhất. Nhiều khả năng màu Tím Cobalt và Xanh Sky Blue sẽ được khách hàng yêu thích lựa chọn nhiều", ông Nguyễn Lạc Huy, đại diện truyền thông hệ thống CellphoneS, chia sẻ.

Thống kê tại các đại lý cũng cho thấy diễn biến tương tự. Tính đến sáng 4/3, Galaxy S26 Ultra là phiên bản được người dùng đặt cọc nhiều nhất. Tiếp đến là Galaxy S26+ và Galaxy S26.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp trải nghiệm màn hình, camera, hiệu suất và các tính năng AI.

Galaxy S26 Ultra tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile for Galaxy. Samsung cho biết con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng tới 19%, NPU cải thiện 39% và GPU tăng 24%. Điều này giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi và xử lý khối lượng công việc phức tạp nhanh hơn.

"So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 có thể xem là một phiên bản cải tiến hoàn thiện hơn. Thiết bị tiếp tục phát triển theo hướng tinh chỉnh và tối ưu, mang lại cảm giác sử dụng mượt mà và thực tế hơn trong đời sống hàng ngày", đại diện một chuỗi hệ thống bán lẻ nhận định.