Galaxy S26 Ultra tăng giá, cao nhất 52 triệu đồng tại Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, bộ đôi Galaxy S26 và Galaxy S26+ có giá bán niêm yết lần lượt từ 26 triệu đồng và 30 triệu đồng cho phiên bản 256GB. Mức giá này cao hơn 3 triệu đồng so với phiên bản Galaxy S25 và Galaxy S25+ ra mắt vào năm ngoái.

Galaxy S26 đồng loạt tăng giá so với bản tiền nhiệm (Ảnh: Thế Anh).

Phiên bản Galaxy S26 Ultra dung lượng 256GB cũng được điều chỉnh tăng 3 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm, lên mức 37 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản bộ nhớ 1TB có giá bán lên đến 52 triệu đồng.

Thời gian qua, tình trạng khan hiếm linh kiện chip nhớ trên toàn cầu đã tác động không nhỏ đến ngành công nghiệp di động. Đây cũng được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá bán của iPhone 17 hay Galaxy S26 tăng cao.

So với thế hệ tiền nhiệm, dòng sản phẩm Galaxy S26 không có quá nhiều thay đổi về ngoại hình. Thay vào đó, máy tập trung nâng cấp trải nghiệm màn hình, camera, hiệu suất và các tính năng AI.

Galaxy S26 Ultra được trang bị màn hình tích hợp công nghệ Privacy Display (Chống nhìn trộm chủ động). Người dùng có thể kích hoạt chế độ chống nhìn trộm đối với từng ứng dụng riêng biệt, giúp bảo vệ sự riêng tư tối đa ngay cả khi sử dụng thiết bị ở nơi công cộng.

Thiết bị tích hợp bộ xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mobile for Galaxy. Samsung cho biết con chip này mang lại hiệu năng CPU tăng tới 19%, NPU cải thiện 39% và GPU tăng 24%. Điều này giúp Galaxy S26 Ultra phản hồi và xử lý khối lượng công việc phức tạp nhanh hơn.

Galaxy S26 Ultra là smartphone đầu tiên được trang bị công nghệ màn hình chống nhìn trộm (Ảnh: Thế Anh).

Viên pin được trang bị theo máy có dung lượng 5.000mAh, tương tự phiên bản tiền nhiệm. Điểm cải tiến đáng giá nằm ở công nghệ sạc siêu nhanh với công suất 60W, cho phép sạc từ 0% lên 75% dung lượng pin trong 30 phút.

Bên cạnh đó, sản phẩm cũng hỗ trợ sạc nhanh không dây với công suất 25W. Ngoài ra, thiết bị còn tích hợp thuật toán tinh chỉnh giúp tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng theo thời gian thực.

Theo kế hoạch, dòng sản phẩm Galaxy S26 sẽ chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam từ ngày 6/3.