Công cụ AI Seedance của Trung Quốc là gì mà khiến cả thế giới nhắc tên?

Nếu thường xuyên truy cập các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok… những ngày gần đây, bạn sẽ bắt gặp nhiều đoạn video được tạo ra bằng AI nhưng nội dung giống y như thật.

Phổ biến nhất là những đoạn phim đậm chất Hollywood, với sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng, khiến nhiều người lầm tưởng đây là những đoạn video được cắt ra từ những bộ phim “bom tấn”.

Đoạn video như phim “bom tấn”, với sự góp mặt của các nhân vật nổi tiếng, được tạo ra hoàn toàn bởi Seedance (Video: Seedance).

Trên thực tế, những đoạn video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội này được tạo ra bởi công cụ trí tuệ nhân tạo mang tên gọi Seedance, một sản phẩm của ByteDance.

Nhắc đến ByteDance, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mạng xã hội TikTok. Trên thực tế, ByteDance cũng đang phát triển nhiều công cụ AI được đánh giá rất cao và Seedance là một trong số đó.

Seedance là gì?

Seedance là công cụ AI chuyên tạo video do ByteDance phát triển. Không giống với những công cụ AI chuyên dựa vào những văn bản mô tả để tạo video, Seedance có khả năng chuyển đổi từ văn bản mô tả, hình ảnh hoặc biến hóa từ video gốc sang video mới… phù hợp với yêu cầu của người dùng.

Sự xuất hiện của Seedance 2.0 nhanh chóng tạo nên một “cơn sốt” trên toàn cầu (Ảnh: Getty).

Người dùng có thể tải lên nhiều tài liệu cùng một lúc để làm tư liệu, chẳng hạn hình ảnh gương mặt của người muốn ghép vào video, đoạn video gốc để tham khảo… Seedance sẽ dựa vào những tài liệu này để tạo thành một video mới hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu của người dùng.

Điểm mạnh lớn nhất của Seedance là khả năng ghép gương mặt vào video một cách hoàn chỉnh, tạo ra chuyển động hết sức mượt mà, các hiệu ứng vật lý mô phỏng thế giới thực… khiến các video do Seedance tạo ra giống hệt như thật.

Seedance 2.0 có thể tạo ra video với độ dài lên đến 60 giây, độ phân giải 4K và âm thanh phù hợp với nội dung video, vượt trội hoàn toàn so với các công cụ AI tạo video khác hiện nay.

Tại sao Seedance lại khiến cả thế giới rúng động?

Trên thực tế, phiên bản Seedance đầu tiên đã được ByteDance giới thiệu từ tháng 6/2025, nhưng không được nhiều người chú ý, khi đây chỉ là một công cụ AI tạo video thông thường.

Chỉ khi ByteDance ra mắt bản nâng cấp Seedance 2.0 vào giữa tháng 2, công cụ này đã nhanh chóng “gây sốt” và được người dùng trên toàn cầu biết đến.

Video màn vũ đạo của các mỹ nhân giống hệt như thật do Seedance tạo ra (Video: Seedance).

Seedance 2.0 đã khắc phục được nhược điểm của các công cụ AI tạo video trước đây khi có thể mô phỏng các hiệu ứng như ánh sáng, chuyển động, tương tác giữa các đối tượng… một cách chi tiết và chân thật.

Seedance 2.0 cũng có thể tạo ra âm thanh theo yêu cầu của người dùng, được đồng bộ một cách chặt chẽ với hành động của các nhân vật và đối tượng trong video.

Với các công cụ AI trước đây, thông thường người dùng sẽ nhập câu lệnh hoặc một kịch bản để yêu cầu AI tạo ra đoạn video theo đúng ý mình.

Với Seedance 2.0, người dùng có thể tải lên một bức tranh, hình ảnh chân dung, một đoạn video ngắn để tham khảo phong cách chuyển động, một bản nhạc để mô tả về không khí của đoạn video… muốn tạo ra, Seedance sẽ tổng hợp những dữ liệu do người dùng cung cấp để tạo ra một đoạn video mới với đúng phong cách như người dùng đã mô tả và nhân vật có trong ảnh người dùng cung cấp.

Seedance cho phép kết hợp 12 file dữ liệu (9 hình ảnh, 3 video dài 15 giây hoặc 3 đoạn âm thanh dài 15 giây). Người dùng có thể yêu cầu Seedance dùng hình ảnh đính kèm để tạo hình nhân vật, video đính kèm để xác định góc quay, cách chuyển cảnh và âm thanh đính kèm để điều chỉnh nhịp độ của đoạn video.

Đối với các chuyên gia làm phim, Seedance sẽ giúp cắt giảm rất nhiều chi phí sản xuất và thời gian chỉnh sửa nội dung.

Nói một cách đơn giản, Seedance đóng vai trò của một đạo diễn kỹ thuật số, dựa vào các tư liệu do người dùng cung cấp để tạo ra video, thay vì một công cụ tạo video dựa trên các câu lệnh một cách đơn thuần.

Seedance khiến Hollywood tức giận

Sự xuất hiện của Seedance 2.0 khiến cộng đồng người dùng thích thú khi họ có được một công cụ để thỏa mãn sức sáng tạo. Tuy nhiên, công cụ AI này lại khiến Hiệp hội Điện ảnh Mỹ (MPA) không hài lòng.

Trong một thông cáo được đưa ra, đại diện MPA cho biết Seedance 2.0 có thể dẫn đến vi phạm bản quyền trên quy mô lớn, khi hình ảnh, gương mặt của các ngôi sao nổi tiếng có thể dễ dàng được ghép vào các đoạn video do AI tạo ra.

Video được tạo ra bởi Seedance với sự tham gia của Brad Pitt và Tom Cruise (Video: Seedance).

MPA lập luận rằng việc ra mắt một công cụ AI mạnh mẽ như vậy mà không có các biện pháp bảo vệ chặt chẽ sẽ có nguy cơ vi phạm luật bản quyền và gây hại cho ngành công nghiệp sáng tạo.

Nhiều người dùng đã lên tiếng ủng hộ Seedance khi cho rằng công cụ AI này có thể giúp các nhà sáng tạo nội dung có thể dễ dàng tạo ra những video với chất lượng cao hơn mà không cần phải đầu tư quá nhiều kinh phí.

Không chỉ người dùng thông thường, các doanh nghiệp cũng có thể sử dụng Seedance để tạo ra những video quảng cáo, các chiến dịch truyền thông hoặc thậm chí tạo ra những bộ phim độc lập với ngân sách hạn chế.

Trong khi đó, nhiều người lo ngại rằng Seedance có thể tạo ra những đoạn video giả mạo, ghép gương mặt của người nổi tiếng vào những đoạn phim hoặc những tuyên bố không có thật để truyền bá thông tin sai lệch.

ByteDance hiện chưa đưa ra bình luận gì về những chỉ trích của MPA nhằm vào công cụ Seedance của mình.