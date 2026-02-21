Hé lộ 3 địa phương đặt trạm Internet vệ tinh Starlink tại Việt Nam

Kết nối Internet vệ tinh (Ảnh: ST).

Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ) đã chính thức cấp phép cho Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam thiết lập và vận hành các trạm cổng mặt đất (Gateway).

Đây là hạ tầng thiết yếu để kết nối mạng lưới vệ tinh tầm thấp (LEO) với hạ tầng viễn thông mặt đất, đảm bảo việc truyền tải dữ liệu tốc độ cao cho người dùng.

Thay vì chỉ tập trung vào các đô thị lớn, hệ thống trạm cổng mặt đất chiến lược được dàn trải tại các vị trí trọng yếu để tối ưu hóa vùng phủ sóng.

Tại khu vực miền Bắc, trạm Gateway được đặt tại xã Bình Nguyên, tỉnh Phú Thọ. Ở miền Trung, điểm kết nối chiến lược nằm tại phường Liên Chiểu 2, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng.

Tại đầu tàu kinh tế miền Nam, Starlink thiết lập hai trạm trung chuyển tại TPHCM: một trạm đặt tại phường Tăng Nhơn Phú và trạm còn lại tại phường Tân Thuận, quận 7.

Việc lựa chọn hai vị trí khác nhau tại TPHCM cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của hãng nhằm đáp ứng lưu lượng kết nối khổng lồ và dự phòng băng thông cho khu vực phía Nam.

Cục Tần số Vô tuyến điện cho biết, cả 4 trạm Gateway này đều được trang bị hệ thống thiết bị thế hệ mới nhất mang tên Gateway V4 do chính Space Exploration Technologies Corp (SpaceX) sản xuất.

Các trạm này sẽ kết nối trực tiếp với chòm vệ tinh như STEAM-2, STEAM-2B, USASAT-NGSO-3D và USASAT-NGSO-3X đang hoạt động trên quỹ đạo thấp (LEO).

Về mặt kỹ thuật, các trạm phát sử dụng hệ thống ăng ten có kích thước 1,85 mét, hoạt động song song trên hai băng tần là Ka và E. Việc sử dụng băng tần E (81-86 GHz) với công suất phát được kiểm soát chặt chẽ cho phép Starlink đạt được tốc độ truyền tải dữ liệu cực lớn nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định cao.

Trạm cổng mặt đất Internet vệ tinh Starlink (Ảnh: ST).

Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động, Starlink Services Việt Nam phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn tần số, đảm bảo không gây nhiễu có hại cho các hệ thống thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh và các thiết bị vô tuyến điện khác đã được cấp phép tại Việt Nam.

Doanh nghiệp cũng cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về lệ phí cấp phép và phí sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định của pháp luật hiện hành.

SpaceX xem Việt Nam là thị trường trọng điểm và có tiềm năng tăng trưởng mạnh cho dịch vụ Internet vệ tinh Starlink của công ty khi nhiều khu vực hẻo lánh tại Việt Nam đang gặp hạn chế về khả năng kết nối vì chưa được phủ sóng Internet tốc độ cao.

Tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, Starlink đã có mặt tại 4 quốc gia bao gồm Philippines, Malaysia, Indonesia và Đông Timor. Tuy nhiên, lượng người dùng dịch vụ Starlink tại các quốc gia này không nhiều vì mức giá cao.