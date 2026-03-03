iPhone 17e khác gì 16e, có đáng nâng cấp?

iPhone 17e chuẩn bị chính thức lên kệ tại thị trường Việt Nam, tiếp tục định vị ở phân khúc “dễ tiếp cận” trong dòng sản phẩm mới của Apple.

So với iPhone 16e ra mắt năm ngoái, phiên bản 17e có một số thay đổi đáng chú ý về phần cứng bên trong, trong khi thiết kế tổng thể gần như giữ nguyên. Chênh lệch giá khoảng 1 triệu đồng cũng đặt ra câu hỏi: người dùng đang sở hữu 16e có thực sự cần nâng cấp?

Video dưới đây sẽ phân tích những điểm khác biệt quan trọng giữa hai thiết bị, từ hiệu năng, kết nối cho đến mức giá, để giúp người dùng cân nhắc trước khi quyết định.