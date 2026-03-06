Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra khác gì kính chống nhìn trộm?

Kính cường lực chống nhìn trộm từ lâu được nhiều người dùng lựa chọn để hạn chế việc người xung quanh nhìn thấy nội dung trên màn hình điện thoại khi sử dụng ở nơi công cộng.

Mới đây, Samsung giới thiệu Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra, một tính năng được tích hợp trực tiếp vào màn hình nhằm kiểm soát góc nhìn hiển thị. Nhờ đó, nội dung vẫn rõ khi nhìn trực diện nhưng có thể bị hạn chế khi quan sát từ hai bên.

Sự xuất hiện của Privacy Display khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu giải pháp tích hợp này có thể thay thế kính cường lực chống nhìn trộm hay không.

Video dưới đây sẽ so sánh hai cách bảo vệ quyền riêng tư này trong các tình huống sử dụng thực tế.