Galaxy S26 và S25: Có đáng nâng cấp lên thế hệ mới?

Sau sự kiện Galaxy Unpacked, Galaxy S26 được giới thiệu với một số nâng cấp đáng chú ý, tập trung vào trải nghiệm sử dụng hằng ngày như tốc độ sạc, hiệu năng và các tính năng liên quan đến AI. Camera và màn hình cũng được tinh chỉnh theo hướng cải thiện khả năng chụp, hiển thị và thao tác.

Tuy nhiên, khi đặt cạnh Galaxy S25, không phải khác biệt nào cũng dễ nhận ra ngay. Thiết kế tổng thể giữa hai thế hệ vẫn khá tương đồng, khiến quyết định nâng cấp phụ thuộc nhiều vào nhu cầu thực tế của từng người dùng.

Vậy nếu đang sở hữu Galaxy S25, những thay đổi trên S26 có đủ “đáng tiền” để lên đời? Video phân tích chi tiết từng điểm khác biệt để bạn cân nhắc trước khi quyết định.