Hà Nội muốn di dời trường đại học có diện tích nhỏ ra khỏi nội đô

Tại báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, trong đó nhiều trường sẽ được di dời ra khỏi khu vực nội đô.

Việc tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đảm bảo hợp lý về quy mô, cơ cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Một trong những định hướng lớn là phân tán các hoạt động đào tạo tập trung của các trường đại học ra ngoài khu vực đô thị trung tâm. Thành phố sẽ xây dựng các cơ sở mới theo mô hình khu, cụm đại học và trung tâm nghiên cứu tập trung, tạo nền tảng hình thành các “đô thị đại học”.

Nhiều trường đại học, cao đẳng sẽ được điều chỉnh, phân bố ra khu công nghệ cao Hòa Lạc (Ảnh: HP).

Các trường đại học, cao đẳng sẽ được điều chỉnh, phân bố ra các thành phố trong Thủ đô và các đô thị vệ tinh. Trong đó, khu vực phía tây Hà Nội được xác định là hạt nhân phát triển với trung tâm là khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo quy hoạch, các quần thể đại học lớn sẽ được hình thành tại các khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai cũ, Thạch Thất cũ, Sơn Tây cũ và Sóc Sơn cũ.

Đối với khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội định hướng không xây mới các cơ sở giáo dục đại học; giữ lại những cơ sở đại học đã được đầu tư đồng bộ (cơ sở 1), có khả năng chuyển đổi thành trung tâm đào tạo trình độ cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trung tâm khởi nghiệp.

Trong khi đó, các cơ sở đào tạo đại học chính, khu thực hành và ký túc xá sinh viên sẽ được bố trí tại các cơ sở mới bên ngoài khu vực nội đô.

Những trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ hoặc cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu sẽ được di dời ra ngoài khu vực đô thị trung tâm. Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại địa điểm mới để các trường triển khai cơ sở đào tạo. Thông tin về các trường này chưa được tiết lộ.

Sau khi di dời, quỹ đất và cơ sở vật chất tại nội đô sẽ được sử dụng cho các mục đích công cộng. Một số khu đất có thể được chuyển đổi phục vụ giáo dục phổ thông, không gian công cộng hoặc các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đối với những trường không thuộc diện di dời toàn bộ, cơ sở cũ trong nội đô có thể được sử dụng cho các hoạt động đào tạo sau đại học, đào tạo nghề chất lượng cao, nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ.

Theo quy hoạch, Hà Nội cũng sẽ phát triển một số cơ sở giáo dục đại học trọng điểm quốc gia và nâng cấp các trường lớn thành trung tâm đào tạo chất lượng cao, có uy tín trong khu vực và quốc tế.

Một số trường được xác định là đại học trọng điểm gồm Đại học Quốc gia Hà Nội, Bách khoa Hà Nội, Nông nghiệp I Hà Nội, Kinh tế Quốc dân, Y Hà Nội, Sư phạm Hà Nội và Học viện Kỹ thuật Quân sự (Trường Đại học Lê Quý Đôn).

Song song với đó, thành phố khuyến khích đầu tư xây dựng các trường đại học có tầm cỡ quốc tế, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Quy hoạch cũng đặt mục tiêu sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học quy mô nhỏ, hoạt động kém hiệu quả, đồng thời giảm số lượng cơ sở giáo dục đại học công lập và chuyển đổi một số trường sang mô hình bán công nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống giáo dục đại học.