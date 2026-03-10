Vì sao ĐH Bách khoa TPHCM đồng ý rời “khu đất vàng” 268 Lý Thường Kiệt?

Tối 10/3, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM chính thức lên tiếng về những thông tin gần đây liên quan đến đề xuất nghiên cứu di dời và xây dựng cơ sở mới.

Theo đó, nhà trường cơ bản nhất trí với chủ trương nghiên cứu đầu tư mở rộng và phát triển theo Kết luận số 316-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM về việc xây dựng đề án di dời và mở rộng các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề và một số cơ sở y tế ra khỏi khu vực nội thành.

Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt của Trường Đại học Bách khoa TPHCM tồn tại nhiều hạn chế (Ảnh: Huyên Nguyễn).

Cơ sở 268 Lý Thường Kiệt gặp nhiều hạn chế

Theo thông tin từ Trường Đại học Bách khoa, cơ sở 1 hiện hữu tại địa chỉ 268 Lý Thường Kiệt có diện tích khoảng 14,08ha, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Phần lớn các công trình tại đây được xây dựng từ nhiều thập kỷ trước, do đó việc đầu tư chủ yếu chỉ dừng ở cải tạo, sửa chữa và chỉnh trang, không thể mở rộng hoặc xây dựng mới theo nhu cầu phát triển.

Bên cạnh đó, trong khuôn viên trường vẫn tồn tại 2 khu dân cư với tổng diện tích gần 1ha, gây khó khăn cho việc hoàn tất các thủ tục pháp lý về đất đai cũng như công tác quy hoạch tổng thể.

Những yếu tố này khiến khả năng mở rộng cơ sở vật chất tại khu đất trung tâm gặp nhiều hạn chế, trong khi nhu cầu phát triển của nhà trường ngày càng lớn.

Trong khi đó, cơ sở 2 tại phường Đông Hòa có diện tích khoảng 25,3 ha, nhưng tỷ lệ diện tích xây dựng so với quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 mới đạt xấp xỉ 30%.

Trong khi nhu cầu phát triển cơ sở vật chất cho đào tạo, nghiên cứu và đổi mới sáng tạo ngày càng lớn.

Việc đầu tư phát triển cơ sở vật chất của nhà trường cũng gặp nhiều khó khăn do hạn chế về nguồn vốn đầu tư công.

Quy mô đào tạo tăng nhanh

Hiện nay, Trường Đại học Bách khoa có khoảng 28.000 học viên, sinh viên đang theo học các chương trình đào tạo.

Theo chiến lược phát triển của nhà trường, trong 5-10 năm tới quy mô đào tạo có thể đạt 35.000-40.000 người học, kéo theo nhu cầu lớn về phòng học, phòng thí nghiệm, thư viện và không gian nghiên cứu.

Quy mô sinh viên của Trường Đại học Bách khoa ngày càng phát triển (Ảnh: Bách khoa).

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, các cơ sở giáo dục đại học phải đáp ứng các tiêu chuẩn về diện tích đất, cơ sở vật chất giảng dạy và hạ tầng nghiên cứu tương ứng với quy mô đào tạo và yêu cầu bảo đảm chất lượng.

Trong bối cảnh đó, việc đầu tư mở rộng cơ sở vật chất được xem là điều kiện quan trọng để nhà trường duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo, đặc biệt trong các lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ.

Khát vọng vươn tầm châu Á

Định hướng phát triển cơ sở mới của trường cũng gắn với chiến lược phát triển chung của Đại học Quốc gia TPHCM.

Theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 19/1/2026 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình phát triển Đại học Quốc gia TPHCM được phê duyệt theo mô hình đại học đa ngành, đa lĩnh vực thuộc nhóm hàng đầu châu Á.

Với định hướng này, đại học sẽ trở thành trung tâm đại học - nghiên cứu - đổi mới sáng tạo trọng điểm của quốc gia, ưu tiên phát triển các lĩnh vực khoa học cơ bản, kỹ thuật - công nghệ then chốt, công nghệ chiến lược, công nghệ lõi và công nghệ số.

Trường Đại học Bách khoa TPHCM hướng đến tăng số lượng nhóm ngành được xếp hạng trong top 100 theo bảng xếp hạng QS ASIA. (Ảnh: Quỳnh Quỳnh).

Vai trò là một trường thành viên nòng cốt của hệ thống, Trường Đại học Bách khoa đặt mục tiêu được công nhận toàn cầu là trường đại học hàng đầu trong khu vực về đào tạo, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Trường không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục theo chuẩn mực quốc tế, hướng đến tăng số lượng nhóm ngành được xếp hạng trong top 100 theo bảng xếp hạng QS ASIA.

“Những hạn chế về pháp lý cùng với quy mô phát triển trong 5-10 năm tới đặt bài toán về nhu cầu đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất và phát triển hạ tầng đào tạo, nghiên cứu là cấp bách”, nhà trường nhấn mạnh.

Mong muốn phát triển nhưng vẫn gìn giữ giá trị lịch sử

Dù ủng hộ chủ trương nghiên cứu mở rộng và phát triển cơ sở, nhà trường cho rằng quá trình xây dựng phương án cần được nghiên cứu toàn diện để bảo đảm nhiều yếu tố.

Trong đó, phương án quy hoạch cần vừa tạo điều kiện cho nhà trường phát triển bền vững lâu dài, vừa gìn giữ các giá trị lịch sử và truyền thống học thuật đã được hình thành qua gần 70 năm phát triển.

Đại diện Trường Đại học Bách khoa cho biết nhà trường trân trọng và thấu hiểu sự quan tâm của dư luận đối với đề xuất di dời cơ sở bởi trường không chỉ là một cơ sở giáo dục đại học có uy tín lâu đời mà còn là một phần ký ức và biểu tượng học thuật của nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên và người dân TPHCM cũng như cả nước.

Nhà trường cũng nhấn mạnh, với tư cách là một phần của TPHCM, định hướng phát triển của trường gắn liền với các chiến lược quy hoạch đô thị và định hướng phát triển lâu dài của thành phố.

Được thành lập năm 1957, tiền thân là Trung tâm Quốc gia Kỹ thuật, Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM hiện là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lớn ở khu vực phía Nam.

Nhà trường hiện có 667 giảng viên trên tổng số 1.061 viên chức và người lao động, trong đó có 16 giáo sư, 128 phó giáo sư và 284 tiến sĩ. Quy mô đào tạo gồm 27 ngành tiến sĩ, 30 ngành thạc sĩ và 44 ngành đại học với 11 khoa chuyên môn trong nhiều lĩnh vực kỹ thuật - công nghệ.