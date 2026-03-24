Lãi suất tăng cao, doanh nghiệp địa ốc tung chiêu "cứu người, cứu mình"

Khóc ròng vì lãi suất

Phát biểu tại một sự kiện gần đây, bà Đặng Thị Kim Oanh, Chủ tịch Tập đoàn Kim Oanh, cho biết về những vướng mắc lớn qua quá trình triển khai hàng chục dự án. Trước hết là bài toán vốn trong bối cảnh lãi suất tăng cao và tiến độ giải ngân chậm. Theo bà Oanh, với những dự án có tổng mức đầu tư lên tới hàng nghìn tỷ đồng, doanh nghiệp mới chỉ tiếp cận được một phần vốn vay, kéo theo tiến độ thi công bị ảnh hưởng.

Bên cạnh đó, việc tiếp cận tín dụng của người mua nhà cũng gặp nhiều trở ngại. Dù không ít dự án đã đủ điều kiện mở bán, người dân vẫn khó vay vốn do chính sách thiếu ổn định, trong khi nguồn vốn từ các ngân hàng chính sách còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.

Một khó khăn khác đến từ chi phí đầu vào và hoạt động hợp tác quốc tế. Bà Oanh cho biết giá vật liệu xây dựng biến động, nguồn cung thiếu ổn định đã tác động trực tiếp đến tiến độ dự án. Đồng thời, một số dự án hợp tác với đối tác nước ngoài cũng chịu áp lực về tiến độ và các điều kiện triển khai.

Từ thực tế này, bà kiến nghị cần sớm hoàn thiện cơ chế theo hướng thông thoáng hơn cho phân khúc nhà ở xã hội và nhà ở vừa túi tiền, trong đó trọng tâm là rút ngắn thủ tục pháp lý, ổn định chính sách tín dụng và có giải pháp kiểm soát, giảm chi phí đầu vào.

Cùng quan điểm, ông Lê Hữu Nghĩa, Tổng giám đốc Công ty Lê Thành - doanh nghiệp có nhiều năm phát triển nhà ở xã hội và nhà ở giá rẻ - cũng chỉ ra những vướng mắc thực tiễn, đặc biệt liên quan đến tín dụng.

Ông cho biết thị trường đang có sự “đảo chiều” rất nhanh. “Trước đây, khi dự án hoàn thiện pháp lý, ngân hàng chủ động mời gọi cho vay, nhưng chỉ trong thời gian ngắn gần đây, ngay trước Tết, lãi suất tăng mạnh khiến dòng vốn bị siết lại”, ông nói. Theo ông, có thời điểm cận Tết, doanh nghiệp gặp khó khăn trong giải ngân, ảnh hưởng đến cả việc chi trả lương, thưởng cho người lao động.

Đáng chú ý, đối với nhà ở xã hội, dù quy định lãi suất cho vay khoảng 6%/năm, song theo phản ánh từ phía ngân hàng, chi phí huy động vốn hiện cao hơn mức này nên không thể cho vay đúng khung.

Thực tế này tạo ra tình trạng “bế tắc kỹ thuật”, đó là ngân hàng không thể cho vay vượt trần, trong khi doanh nghiệp không tiếp cận được vốn theo quy định. Một số giải pháp như thu thêm phí phát sinh, nhưng lại không được tính vào chi phí hợp lệ, khiến khó khăn càng gia tăng.

Người mua nhà gặp khó vì lãi vay cao, doanh nghiệp cũng khốn đốn (Ảnh: P.D).

"Phép thử" buộc doanh nghiệp tìm cách ứng phó

Trước áp lực lãi suất cho vay mua nhà gia tăng, chuyên gia kinh tế Đinh Thế Hiển nhận định các đợt biến động lãi suất chính là “phép thử” buộc doanh nghiệp phải tái cấu trúc toàn diện, từ nguồn vốn đến mô hình hoạt động.

Theo ông, tác động lớn nhất của việc lãi suất tăng không chỉ nằm ở chi phí tài chính, mà còn ở hệ quả gián tiếp khi tâm lý thận trọng của người mua khiến thanh khoản thị trường suy giảm, dòng tiền bán hàng không quay về kịp để trả nợ ngân hàng. “Đây mới là áp lực lớn nhất đối với doanh nghiệp”, chuyên gia nhấn mạnh.

Diễn biến này đặt các chủ đầu tư vào thế khó. Khi lãi suất tăng, khả năng tiếp cận vốn của người mua bị hạn chế, kéo theo áp lực bán hàng gia tăng. Để kích cầu, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ lãi suất và ưu đãi tài chính.

Vinhomes công bố chương trình hỗ trợ tài chính kéo dài 5 năm, áp dụng cho toàn bộ các dự án đang mở bán. Khách hàng vay trong 18 tháng được hưởng lãi suất 3,3%/năm; 24 tháng là 5,3%/năm; và 36 tháng là 7,8%/năm. Sau thời gian ưu đãi, nếu tiếp tục duy trì khoản vay, lãi suất thả nổi được cam kết không vượt quá 9%/năm trong 24 tháng tiếp theo; phần vượt (nếu có) sẽ do doanh nghiệp chi trả.

Tập đoàn Nam Long cho biết đã hợp tác với các ngân hàng để cung cấp gói vay ưu đãi với lãi suất tối đa khoảng 9%/năm trong 12-18 tháng đầu cho khách hàng mua nhà tại các dự án đang mở bán. Riêng với một dự án tại Đồng Nai, người mua chỉ cần thanh toán 25% giá trị sản phẩm đến thời điểm nhận nhà, được ưu đãi riêng 8% đối với dòng biệt thự song lập.

Công ty Seaholdings - chủ đầu tư dự án căn hộ Destino Centro (khu vực Long An cũ, nay thuộc Tây Ninh) - cũng đưa ra chính sách cho phép khách hàng thanh toán khoảng 20% giá trị căn hộ bằng vốn tự có cho đến khi nhận nhà. Phần còn lại được hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng hoặc đến khi bàn giao, đồng thời ân hạn nợ gốc trong 2 năm...

Vạn Phúc Group triển khai chương trình chiết khấu 30% đối với các sản phẩm nhà phố thấp tầng tại khu đô thị Vạn Phúc City (TPHCM).

Theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, bối cảnh lãi suất tăng đang buộc doanh nghiệp thay đổi tư duy điều hành, chuyển từ chiến lược mở rộng nhanh sang ưu tiên quản trị rủi ro, từ mục tiêu ngắn hạn sang định hướng dài hạn và bền vững hơn. Dòng tiền không rút hoàn toàn khỏi thị trường, song trở nên thận trọng hơn.

Nhóm nhà đầu tư có năng lực tài chính tốt, tỷ lệ đòn bẩy thấp vẫn tham gia thị trường, nhưng với tiêu chí khắt khe hơn: Sản phẩm phải phù hợp khả năng tài chính, pháp lý minh bạch và có khả năng tạo dòng tiền khai thác ổn định, thay vì chỉ kỳ vọng tăng giá.

Các chuyên gia cũng nhận định giá bất động sản khó giảm diện rộng trong bối cảnh chi phí đất đai, xây dựng, vốn và tuân thủ pháp lý đều gia tăng. Thị trường sẽ tiếp tục phân hóa mạnh. Những sản phẩm có pháp lý rõ ràng, giá hợp lý và gắn với hạ tầng thực sẽ duy trì thanh khoản, trong khi các sản phẩm định giá cao vượt giá trị khai thác sẽ đối mặt nhiều khó khăn.