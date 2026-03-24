Siêu dự án sông Hồng: Đề xuất làm đường 6 làn xe, vận tốc 80km/h

Liên danh đơn vị tư vấn dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng mới đây đã hoàn thiện hồ sơ đề xuất phương án tuyến cho dự án.

Theo đề xuất, tuyến đường sẽ chạy dọc hai bên sông Hồng, gồm 2 trục chính. Tuyến tả sông Hồng dài khoảng 35km, kéo dài từ khu vực cầu Hồng Hà (xã Mê Linh) đến xã Bát Tràng giáp địa phận tỉnh Hưng Yên.

Trong khi đó, tuyến hữu sông Hồng có chiều dài khoảng 45,34km, từ cầu Hồng Hà (xã Ô Diên) đến khu vực cầu Mễ Sở (xã Hồng Vân).

Phương án tuyến mà đơn vị tư vấn đề xuất (Ảnh: HN).

Quy mô tuyến được xác định dựa trên quy hoạch, lưu lượng giao thông và tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị. Đơn vị tư vấn kiến nghị phương án quy mô đồng bộ cho cả hai tuyến hữu và tả.

Cụ thể, tuyến đại lộ sông Hồng được đề xuất là trục chính đô thị với quy mô 6 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 80km/h, phù hợp với tiêu chuẩn TCVN 2022 và lưu lượng giao thông dự báo. Hệ thống đường gom được đề xuất quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế 60km/h.

Các chỉ tiêu kỹ thuật khác như bán kính cong, tầm nhìn, độ dốc… đều được tính toán theo tiêu chuẩn đường đô thị hiện hành, nhằm đảm bảo an toàn và khả năng khai thác lâu dài.

Theo đơn vị tư vấn, hướng tuyến được nghiên cứu trên nguyên tắc cơ bản là không làm thay đổi dòng chảy, đồng thời đảm bảo phù hợp với quy hoạch tổng thể.

Dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Phương án được tính toán nhằm hạn chế tối đa tác động tới khu dân cư, các khu du lịch và hệ thống di tích lịch sử, văn hóa dọc hai bên sông. Việc lựa chọn hướng tuyến cũng hướng tới giảm thiểu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp, đồng thời đảm bảo yếu tố cảnh quan ven sông.

Ngoài ra, tuyến đường được tính toán kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông hiện hữu, đặc biệt là các cầu qua sông Hồng, qua đó hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn, thuận tiện. Phương án cũng được gắn với quy hoạch sử dụng đất nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất, góp phần hình thành các khu đô thị và không gian công cộng hiện đại.

Tuyến đại lộ này được kỳ vọng sẽ đóng vai trò là trục giao thông chiến lược kết nối Bắc - Nam sông Hồng, đồng thời trở thành “xương sống” phát triển không gian đô thị ven sông.

Dự án cũng được kỳ vọng tạo quỹ đất, thúc đẩy phát triển kinh tế - dịch vụ, giảm tải cho hệ thống giao thông nội đô hiện hữu, mở rộng không gian phát triển và tăng khả năng kết nối các khu vực đang phát triển.

Phương án thiết kế sơ bộ tuyến đại lộ ven sông Hồng hiện được xây dựng trên cơ sở tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật, đồng thời bám sát định hướng quy hoạch không gian đô thị hai bên bờ sông.

Đối với các cầu hiện hữu như Thăng Long, Nhật Tân, Long Biên, Chương Dương, Vĩnh Tuy và Thanh Trì, phương án thiết kế ưu tiên lựa chọn vị trí giao cắt hợp lý, hạn chế ảnh hưởng đến kết cấu công trình.

Với các cầu đang triển khai hoặc đã được phê duyệt như Hồng Hà, Thượng Cát, Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Ngọc Hồi và Mễ Sở, hướng tuyến cũng được nghiên cứu kỹ nhằm giảm thiểu xung đột với các phương án thiết kế đã có.

Dọc tuyến, nhiều di tích văn hóa - lịch sử quan trọng như đền, chùa, đình làng… được đặc biệt lưu ý để đảm bảo giữ gìn không gian văn hóa truyền thống.