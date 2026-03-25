Lộ diện khu nhà ở xã hội đắt nhất Hà Nội, giá trên 32 triệu đồng/m2

Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố thông tin giá bán, giá thuê mua dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân (nhà ở xã hội cho cán bộ, chiến sĩ công an) tại ô đất N02, số 275 Nguyễn Trãi, phường Khương Đình, Hà Nội.

Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà. Đại diện nhà đầu tư là liên danh Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Thái Hà và Công ty cổ phần Đô thị Nam Sơn Invest. Dự án được triển khai từ quý II/2025 đến quý II/2027.

Khu đất tại số 275 đường Nguyễn Trãi (Ảnh: Nguyễn Hải).

Công trình là nhà ở xã hội cao tầng gồm 27 tầng, 1 tầng tum thang và 3 tầng hầm kép (tương đương 5 tầng để xe). Từ tầng 4 đến tầng 27 bố trí khoảng 39.214m2 sàn nhà ở, tương đương khoảng 408 căn hộ dành cho cán bộ, chiến sĩ công an. Tầng tum bố trí khu vực kỹ thuật. Quy mô dân số dự kiến là khoảng 1.200 người.

Tổng số căn hộ nhà ở xã hội là 408 căn, trong đó khoảng 90% số căn (367 căn) để bán, diện tích khoảng 70m2/căn; khoảng 10% số căn (41 căn) để thuê mua, diện tích khoảng 70m2/căn.

Theo công bố, giá bán trung bình các căn hộ thuộc dự án ở mức 32,2 triệu đồng/m2, có điều chỉnh tùy theo vị trí từng căn. So với các dự án trước đó, mức giá này là mức cao nhất được ghi nhận đối với một dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội.

Trước đó, dự án Rice City Long Châu tại phường Bồ Đề từng được công bố với giá hơn 29,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT).

Đối với hình thức thuê mua, giá được đưa ra khoảng 355.000 đồng/m2/tháng, tương đương gần 24,8 triệu đồng/căn. Với phương thức này, người mua sẽ thanh toán trước một phần giá trị căn hộ, phần còn lại được chuyển thành tiền thuê trả dần hàng tháng. Do bao gồm cả lãi vay và các chi phí liên quan, mức giá thuê mua thường cao hơn so với thuê nhà thông thường.

Theo số liệu của UBND TP Hà Nội, trong năm 2025, thành phố đã hoàn thành 5.158 căn hộ nhà ở xã hội, vượt khoảng 10% chỉ tiêu được giao. Trong giai đoạn tới, Hà Nội được giao mục tiêu hoàn thành khoảng 18.700 căn vào năm 2026, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở ngày càng lớn của người dân.