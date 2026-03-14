Lộ diện 12 khu vực Hà Nội muốn phát triển không gian trong 100 năm tới

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân đối với Quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm. Tại dự thảo báo cáo thuyết minh, Hà Nội cho biết sẽ định hướng phát triển không gian tại 12 đô thị.

Định hướng phát triển không gian đến năm 2045 của Hà Nội (Ảnh: Hà Nội).

1. Đô thị Trung tâm (Hữu ngạn sông Hồng)

Phạm vi: Nằm ở phía nam sông Hồng, phạm vi ranh giới phía tây đến vành đai xanh sông Đáy, phía nam đến hết Khu đô thị Thể thao Olympic, gồm các khu vực: Nội đô lịch sử, Nội đô mở rộng, Khu vực đô thị hai bên đường vành đai 4 và Khu đô thị thể thao Olympic.

Định hướng phát triển:

- Khu vực Nội đô lịch sử, Nội đô mở rộng:

+ Bảo tồn di sản, trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, tái thiết đô thị và phát triển dịch vụ chất lượng cao.

+ Tối ưu hóa hiệu quả sử dụng đất thông qua phát triển không gian ngầm và mô hình nén tại các điểm nút giao thông công cộng (TOD).

+ Kiểm soát đặc biệt về dân số cơ học; di dời các chức năng gây quá tải ra các cực tăng trưởng mới; ưu tiên quỹ đất sau di dời cho không gian công cộng và tiện ích xã hội.

- Khu vực đô thị hai bên đường vành đai 4:

+ Chuỗi đô thị mới hiện đại, đóng vai trò là vùng đệm giảm tải cho nội đô và kết nối với các đô thị vệ tinh. Phát triển đô thị theo mô hình TOD.

+ Hình thành các trung tâm thương mại, dịch vụ, logistics quy mô lớn tại các cửa ngõ giao thông.

+ Xây dựng các không gian xanh quy mô lớn, kết hợp hồ điều hòa để cải thiện môi trường và cảnh quan đô thị, tạo sự chuyển tiếp hài hòa giữa khu vực nội đô mật độ cao và vành đai xanh sông Nhuệ, sông Đáy.

- Khu đô thị thể thao Olympic gắn với Trục di sản Mỹ Đình - Ba Sao - Bái Đính: Hình thành Khu liên hiệp thể dục thể thao tầm cỡ quốc tế, đáp ứng việc tổ chức thế vận hội Olympic, ASIAD... đồng bộ với các chức năng phụ trợ, khu đô thị thể thao.

Khu vực xung quanh hồ Gươm được ưu tiên bảo tồn, cải tạo và phát triển dịch vụ chất lượng cao (Ảnh: Mạnh Quân).

2. Đô thị phía bắc: Đô thị Mê Linh - Đông Anh - Sóc Sơn

Phạm vi: Nằm ở phía bắc sông Hồng, phạm vi ranh giới phía tây đến hết địa giới hành chính Hà Nội, phía đông đến hết ranh giới huyện Đông Anh cũ.

Định hướng phát triển:

- Phát triển mạnh các ngành công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ logistics hàng không và tài chính quốc tế, tận dụng vai trò của Cảng hàng không quốc tế cửa ngõ Nội Bài và hệ thống logistics - cảng cạn liên kết vùng. Hình thành trung tâm dịch vụ tài chính - thương mại quốc tế, gắn với các khu tự do thương mại, khu công nghiệp sạch và chuỗi sản xuất thông minh. Đây sẽ là cực tăng trưởng kinh tế đối ngoại quan trọng của Thủ đô.

3. Đô thị phía đông: Đô thị Gia Lâm - Long Biên

Phạm vi: Nằm ở phía bắc sông Hồng, phạm vi ranh giới phía tây, bắc, đông đến hết ranh giới hành chính quận Long Biên, huyện Gia Lâm cũ.

Định hướng phát triển:

- Phát triển đô thị cửa ngõ, dịch vụ trung chuyển và các khu đô thị thông minh, sinh thái, gắn kết với vùng kinh tế phía đông (Hưng Yên, Hải Phòng).

- Khai thác tối đa lợi thế cảnh quan ven sông Hồng và sông Đuống để phát triển các không gian công cộng, công viên chuyên đề, dịch vụ vui chơi giải trí và du lịch đường sông.

- Hình thành các khu đô thị sinh thái thấp tầng, mật độ thấp gắn với nông nghiệp đô thị và cảnh quan sông nước.

Đô thị Gia Lâm - Long Biên được gắn với dịch vụ trung chuyển, đô thị thông minh, sinh thái (Ảnh: Hữu Nghị).

4. Đô thị phía nam: Đô thị Thường Tín - Phú Xuyên

Phạm vi: Nằm ở phía nam thành phố Hà Nội, phạm vi ranh giới phía Bắc đến khu đô thị thể thao Olympic, phía nam đến hết ranh giới hành chính huyện Phú Xuyên cũ, phía đông đến sông Hồng, phía tây đến tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Định hướng phát triển:

- Đóng vai trò là trung tâm tiếp vận, công nghiệp hỗ trợ và đầu mối giao thông đa phương thức quan trọng nhất vùng Thủ đô.

- Sân bay quốc tế thứ hai tạo động lực hình thành trung tâm trung chuyển hàng hóa quốc tế, kết nối hàng không - đường bộ - đường sắt. Cùng với hệ thống kho vận, logistics lạnh, trung tâm thương mại nông nghiệp và các khu công nghiệp công nghệ cao, hành lang phía nam trở thành hạt nhân logistics của toàn vùng.

- Các vùng nông nghiệp công nghệ cao cung cấp nông sản sạch và sản phẩm thực phẩm chất lượng cao, hỗ trợ cho chuỗi cung ứng của đô thị.

5. Đô thị phía nam: Đô thị Vân Đình - Đại Nghĩa

Phạm vi: Nằm ở phía nam thành phố, phạm vi ranh giới phía bắc đến khu đô thị thể thao Olympic, phía nam đến hết đô thị Đại Nghĩa, gồm các khu vực: Đô thị Vân Đình, Đô thị Đại Nghĩa và khu vực đô thị mở rộng kết nối hai bên tuyến đường 21B.

Định hướng phát triển:

- Phát triển theo mô hình Đô thị Dịch vụ - Du lịch sinh thái. Kết nối với chuỗi du lịch Tam Chúc - Tràng An (Ninh Bình).

- Là trung tâm hậu cần, trạm trung chuyển du lịch quốc tế giữa Sân bay thứ 2 với Chuỗi di sản tâm linh trọng điểm quốc gia (Hương Sơn - Tam Chúc - Bái Đính - Tràng An).

- Khai thác tối đa giá trị cảnh quan sông Đáy, sông Nhuệ và quần thể thắng cảnh Hương Sơn để hình thành các khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, các làng nghề truyền thống kết hợp du lịch trải nghiệm, tạo dựng thương hiệu “Cửa ngõ du lịch phía nam” của Thủ đô.

6. Đô thị phía tây nam: Đô thị Xuân Mai - Chương Mỹ

Phạm vi: Nằm ở phía tây nam thành phố, phạm vi ranh giới phía đông đến vành đai xanh sông Đáy, phía tây đến hết Đô thị Xuân Mai, gồm các khu vực: Đô thị Xuân Mai và Khu vực mở rộng đô thị hai bên Quốc lộ 6.

Định hướng phát triển: Đô thị giáo dục và đào tạo; Trung tâm Y tế; Đô thị sinh thái, du lịch, nghỉ dưỡng gắn liền với cảnh quan sinh thái. Phát triển khu công viên trung tâm của đô thị tại khu vực núi Thoong, tổ chức hệ thống cây xanh mặt nước kết hợp với chức năng thoát lũ rừng ngang, lũ sông Bùi trên cơ sở mở rộng kênh Văn Sơn và sông Bến Gò. Phát triển các trung tâm thương mại dịch vụ theo mô hình TOD quanh các ga đường sắt đô thị. Đồng thời, bảo vệ cảnh quan làng xóm hiện có, xây dựng đồng bộ hệ thống giao thông, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật đảm bảo phục vụ đô thị.

7. Đô thị phía tây: Đô thị Hòa Lạc

Phạm vi: Nằm ở phía tây thành phố, phạm vi ranh giới phía đông đến vành đai xanh sông Tích, phía tây đến hết ranh giới hành chính thành phố Hà Nội, gồm các khu vực: Đô thị Hòa Lạc, Khu vực đô thị hai bên trục Đại lộ Thăng Long (đến đô thị Quốc Oai).

Khu Hòa Lạc được gắn với khoa học - giáo dục - đổi mới sáng tạo (Ảnh: Trần Kháng).

Định hướng phát triển:

- Là vùng khoa học - giáo dục - đổi mới sáng tạo, gắn với Khu CNC Hòa Lạc và Đại học quốc gia Hà Nội.

- Khu Công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến mở rộng, thu hút hàng trăm doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm R&D và các viện nghiên cứu quốc tế. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học chuyển dịch ra khu vực này, hình thành một quần thể giáo dục - nghiên cứu quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào kinh tế tri thức, hệ sinh thái khởi nghiệp và các ngành công nghệ số.

- Khu Công nghệ cao Hòa Lạc dự kiến mở rộng, thu hút hàng trăm doanh nghiệp công nghệ cao, trung tâm R&D và các viện nghiên cứu quốc tế. Cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội và các trường đại học chuyển dịch ra khu vực này, hình thành một quần thể giáo dục - nghiên cứu quy mô lớn, đóng góp trực tiếp vào kinh tế tri thức, hệ sinh thái khởi nghiệp và các ngành công nghệ số.

8. Đô thị phía tây bắc: Đô thị Sơn Tây - Tây Đằng - Tản Viên Sơn

Phạm vi: Nằm ở phía tây bắc thành phố, phạm vi ranh giới phía bắc đến hành lang xanh sông Hồng, phía nam đến hết đô thị Tản Viên Sơn phía đông đến đô thị Phúc Thọ, gồm các khu vực: đô thị Sơn Tây, Tây Đằng, Tản Viên Sơn, Khu vực đô thị hai bên đường 32 và khu vực đô thị mở rộng phía tây đô thị Sơn Tây.

Định hướng phát triển:

- Lấy Thành cổ Sơn Tây làm hạt nhân lịch sử, phát triển lan tỏa ra các hướng, hạn chế nén vào khu vực lõi di sản.

- Khai thác cảnh quan sông Hồng và sông Tích làm không gian xanh chủ đạo.

- Hình thành các khu đô thị mới hiện đại ở phía tây và phía nam gắn với trục QL21 và đường vành đai 5.

9. Đô thị dọc Quốc lộ 32 và Trục Tây Thăng Long

Phạm vi: Nằm ở phía tây bắc thành phố, phạm vi ranh giới phía đông đến vành đai xanh sông Đáy, phía tây đến Đô thị Sơn Tây, gồm các khu vực: Đô thị Phúc Thọ, Khu vực đô thị hai bên đường vành đai 32 và Trục Tây Thăng Long.

Định hướng phát triển: Là trục hướng tâm quan trọng kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị vệ tinh Sơn Tây và vùng thượng lưu sông Hồng - Phú Thọ.

10. Đô thị theo tuyến Đại lộ Thăng Long

Phạm vi: Nằm ở phía tây thành phố, phạm vi ranh giới phía đông đến vành đai xanh sông Đáy, phía tây đến Đô thị Hòa Lạc, gồm các khu vực: Đô thị Quốc Oai, Khu vực đô thị hai bên Đại lộ Thăng Long.

Định hướng phát triển: Đóng vai trò kết nối Đô thị trung tâm với Cực tăng trưởng phía tây (Đô thị Hòa Lạc), vườn quốc gia Ba Vì. Vừa là trục động lực kinh tế tri thức (Khoa học, Công nghệ, Giáo dục), vừa là trục không gian văn hóa - cảnh quan đặc sắc kết nối văn hóa Thăng Long - xứ Đoài.

11. Đô thị theo tuyến Quốc lộ 6

Phạm vi: Nằm ở phía tây nam thành phố, phạm vi ranh giới phía đông bắc đến vành đai xanh sông Đáy, phía đông đến Đô thị Xuân Mai, gồm các khu vực: Đô thị Chúc Sơn, Khu vực đô thị hai bên tuyến Quốc lộ 6.

Định hướng phát triển: Phát triển chuỗi đô thị sinh thái kết nối Đô thị trung tâm với Đô thị vệ tinh Xuân Mai và cửa ngõ vùng Tây Bắc.

12. Không gian phát triển hai bên sông Hồng

Phạm vi: Không gian nằm giữa đê tả và hữu sông Hồng (trong giới hạn đô thị trung tâm), bao gồm sông Hồng và hành lang xanh hai bên.

Định hướng phát triển: Là trục không gian xanh trung tâm gắn với văn hóa sáng tạo dọc sông Hồng, là trục phát triển kinh tế - xã hội và biểu trưng cho Hà Nội “Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo”, biểu tượng mới của Thủ đô văn minh, hiện đại.