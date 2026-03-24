Hai doanh nghiệp được giao gần 10ha đất làm nhà ở thương mại tại TPHCM

UBND TPHCM vừa giao gần 10ha đất cho 2 doanh nghiệp để triển khai các dự án nhà ở thương mại tại xã Bình Hưng và phường Đông Hòa.

Trong đó, Công ty TNHH Thương mại - Xây dựng Sài Gòn Viễn Đông được giao gần 7,9ha tại lô số 6, Khu 6B, thuộc Khu chức năng số 6, xã Bình Hưng. Còn lại là Công ty cổ phần Bất động sản Tân Việt Phát được giao gần 2,3ha tại phường Đông Hòa.

Cả hai dự án đều được giao đất không qua đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày UBND TPHCM ký quyết định giao đất. Giá đất để tính nghĩa vụ tài chính sẽ được xác định theo quy định.

TPHCM giao 2 khu đất cho 2 doanh nghiệp làm nhà ở thương mại (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

UBND TP HCM yêu cầu chủ đầu tư hai dự án thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, đảm bảo năng lực vốn và triển khai đúng tiến độ, tuân thủ quy định về đất đai, xây dựng, môi trường và phòng cháy chữa cháy. Trường hợp không đáp ứng yêu cầu sẽ bị thu hồi.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao xác định mốc giới, bàn giao đất, xác định giá đất và cấp giấy chứng nhận sau khi doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ tài chính. Các cơ quan liên quan có trách nhiệm cập nhật hồ sơ địa chính và thu các khoản phải nộp theo quy định. Các sở, ngành được giao phối hợp xác định giá đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và theo dõi tiến độ dự án.

Khu đất gần 7,9ha được giao Công ty Sài Gòn Viễn Đông phát triển dự án nhà ở trong Khu đô thị mới Nam Thành phố. Trong đó, phần lớn diện tích là đất đã hoàn tất bồi thường, phần còn lại là đất giao thông, rạch do Nhà nước quản lý.

Còn khu đất gần 2,3ha bao gồm hơn 2ha đất nông nghiệp và một phần kênh rạch, hành lang giao thông được chuyển mục đích. Phần đất ở được giao có thu tiền sử dụng đất, còn đất giao thông được giao không thu tiền và sẽ bàn giao cho cơ quan chức năng sau khi hoàn thiện hạ tầng.