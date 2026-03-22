Xôn xao chuyện quy hoạch Thủ đô 100 năm, di dời trường đại học

Hà Nội muốn di dời trường đại học có diện tích nhỏ ra khỏi nội đô

Tại báo cáo thuyết minh Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, Hà Nội định hướng sắp xếp lại mạng lưới các cơ sở giáo dục đại học, trong đó nhiều trường sẽ được di dời ra khỏi khu vực nội đô.

Việc tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục đại học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đảm bảo hợp lý về quy mô, cơ cấu ngành nghề đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và cả nước.

Một trong những định hướng lớn là phân tán các hoạt động đào tạo tập trung của các trường đại học ra ngoài khu vực đô thị trung tâm. Thành phố sẽ xây dựng các cơ sở mới theo mô hình khu, cụm đại học và trung tâm nghiên cứu tập trung, tạo nền tảng hình thành các “đô thị đại học”.

Đại học Quốc gia Hà Nội tại Hòa Lạc (Ảnh: Hà Phong).

Các trường đại học, cao đẳng sẽ được điều chỉnh, phân bố ra các thành phố trong Thủ đô và các đô thị vệ tinh. Trong đó, khu vực phía tây Hà Nội được xác định là hạt nhân phát triển với trung tâm là khu công nghệ cao Hòa Lạc.

Theo quy hoạch, các quần thể đại học lớn sẽ được hình thành tại các khu vực Hòa Lạc - Xuân Mai cũ, Thạch Thất cũ, Sơn Tây cũ và Sóc Sơn cũ.

Đối với khu vực đô thị trung tâm, Hà Nội định hướng không xây mới các cơ sở giáo dục đại học; giữ lại những cơ sở đại học đã được đầu tư đồng bộ (cơ sở 1), có khả năng chuyển đổi thành trung tâm đào tạo trình độ cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, trung tâm khởi nghiệp.

Trong khi đó, các cơ sở đào tạo đại học chính, khu thực hành và ký túc xá sinh viên sẽ được bố trí tại các cơ sở mới bên ngoài khu vực nội đô.

Những trường đại học, cao đẳng có diện tích nhỏ hoặc cơ sở vật chất không đáp ứng yêu cầu sẽ được di dời ra ngoài khu vực đô thị trung tâm. Thành phố sẽ hỗ trợ xây dựng hạ tầng tại địa điểm mới để các trường triển khai cơ sở đào tạo. Thông tin về các trường này chưa được tiết lộ.

Sau khi di dời, quỹ đất và cơ sở vật chất tại nội đô sẽ được sử dụng cho các mục đích công cộng. Một số khu đất có thể được chuyển đổi phục vụ giáo dục phổ thông, không gian công cộng hoặc các hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo.

Đối với những trường không thuộc diện di dời toàn bộ, cơ sở cũ trong nội đô có thể được sử dụng cho các hoạt động đào tạo sau đại học, đào tạo nghề chất lượng cao, nghiên cứu khoa học hoặc chuyển giao công nghệ.

Quy hoạch sông Hồng bị nêu “quá chậm”

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội vừa có văn bản gửi UBND TP Hà Nội về tiến độ triển khai điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Trong thời gian qua, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã phối hợp với các sở, ngành liên quan, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư triển khai các bước lập, hoàn thiện phương án quy hoạch.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng (Ảnh: CĐT).

Tiếp đó, cơ quan này có 3 lần đôn đốc, đề nghị Ban Quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và liên danh nhà đầu tư khẩn trương lập, trình thẩm định và trình phê duyệt điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5.000), phương án tuyến đường hai bên sông Hồng, tuyến đường sắt đô thị ngầm phía hữu ngạn và các dự án thành phần tỷ lệ 1/500.

Một số nội dung sau đó đã được nghiên cứu, thống nhất bước đầu như định hướng tuyến đường trục cảnh quan, phương án tổ chức giao thông và các vị trí cầu vượt sông Hồng.

Đối với các dự án phục vụ triển khai, đến nay một số đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 như Công viên Phú Thượng đã được phê duyệt. Các khu tái định cư tại phường Thư Lâm - Đông Anh, Bồ Đề, Lĩnh Nam đã được xác định ranh giới sơ bộ, làm cơ sở triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong các giai đoạn tiếp theo.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc đánh giá việc lập điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và phương án tuyến đường hai bên sông Hồng quá chậm, chưa hoàn thành theo kế hoạch và tiến độ chỉ đạo của UBND TP, trong đó theo yêu cầu ban đầu cần hoàn thiện trong thời gian ngắn để phục vụ triển khai các dự án thành phần.

Do đó, Sở kiến nghị UBND TP xem xét điều chỉnh thời hạn hoàn thành đồ án quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng đến tháng 7, nhằm bảo đảm đồng bộ với Quy hoạch Thủ đô đang được nghiên cứu, hoàn thiện trong cùng giai đoạn.

Đất các trường đại học sau di dời khỏi Hà Nội có thể thành nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 107 về nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước của thành phố.

Hà Nội cho biết sẽ tập trung đẩy mạnh triển khai đề án cải tạo chung cư cũ để chỉnh trang đô thị, trong đó có thể lấy quỹ nhà này để tổ chức thực hiện trước để giải quyết tổng thể các vấn đề.

Bên cạnh đó là nghiên cứu chuyển đổi công năng thành quỹ nhà ở xã hội, nhà ở tái định cư nếu đủ tiêu chuẩn. Trường hợp không còn nhu cầu sử dụng và không đủ điều kiện chuyển đổi thì thực hiện bán đấu giá để thu hồi tiền cho ngân sách.

Hà Nội cũng nghiên cứu đánh giá tình trạng công trình, lập hồ sơ đề xuất dự án cải tạo, sửa chữa nhà sinh viên A1 khu Pháp Vân - Tứ Hiệp. Song song với quá trình di dời các trường đại học ra khỏi thành phố, sẽ nghiên cứu, tham mưu chuyển đổi quỹ nhà này sang nhà ở tái định cư hoặc nhà ở xã hội.

Hé lộ kết quả chiến dịch yêu cầu người dân nộp sổ đỏ photo cho xã, phường

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết toàn thành phố có tổng diện tích tự nhiên hơn 335.984ha, tương đương khoảng 4,18 triệu thửa đất. Đến nay, dữ liệu không gian đã hoàn thành hơn 80% diện tích với hơn 3,2 triệu thửa đất được số hóa.

Hà Nội từng mở chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai trong 90 ngày vào cuối năm 2025 (Ảnh: Gia Đoàn).

Trong đó, gần 2,5 triệu thửa đã được tích hợp đầy đủ thông tin và đồng bộ lên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai. Đáng chú ý, kết quả trên có sự đóng góp lớn từ “Chiến dịch 90 ngày làm giàu, làm sạch dữ liệu đất đai” triển khai cuối năm 2025.

Chỉ trong thời gian ngắn, Hà Nội đã thu thập hơn 1,1 triệu hồ sơ đất đai, xác thực hơn 3,5 triệu thông tin dân cư, đồng thời tạo lập mã định danh cho gần 2,5 triệu thửa đất.

Đề xuất siết chuyện bán "sang tay” nhà ở xã hội

Tại dự thảo sửa đổi Luật Nhà ở đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến, một trong những nội dung đáng chú ý là quy định lại việc mua bán, chuyển nhượng nhà ở xã hội.

Cơ quan soạn thảo đề xuất chỉ cho phép chuyển nhượng loại hình nhà ở này cho các đối tượng đủ điều kiện hưởng chính sách, thay vì được bán tự do như hiện nay.

Người dân xếp hàng đăng ký mua nhà ở xã hội (Ảnh: Văn Hưng).

Cụ thể, người đang sở hữu nhà ở xã hội sau 5 năm chỉ được bán lại nhà cho 11 nhóm đối tượng theo quy định, gồm người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ thuộc trường hợp được hỗ trợ cải thiện nhà ở.

Hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực đô thị; người thu nhập thấp tại khu vực đô thị. Công nhân, người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong và ngoài khu công nghiệp.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức; hộ gia đình, cá nhân thuộc trường hợp bị thu hồi đất và phải giải tỏa, phá dỡ nhà ở; sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, Công nhân công an, công chức, công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ tại ngũ; hộ gia đình nghèo, cận nghèo tại khu vực nông thôn…

Theo Luật Nhà ở 2023, người mua nhà ở xã hội sau 5 năm kể từ thời điểm thanh toán đủ tiền và được cấp giấy chứng nhận có thể bán lại theo cơ chế thị trường. Điều này đang khiến quỹ nhà ở xã hội bị “hao hụt” về bản chất.

Sau khi hết thời hạn 5 năm, nhiều căn hộ được chuyển nhượng theo cơ chế thị trường như nhà ở thương mại, không còn phục vụ nhóm đối tượng thu nhập thấp - vốn là mục tiêu cốt lõi của chính sách.