Đại gia đất Thủ Thiêm vừa nhận thêm mặt bằng để làm dự án BT

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TPHCM (mã chứng khoán: CII) công bố công ty con - Công ty TNHH MTV Khu Bắc Thủ Thiêm - vừa tiếp tục nhận bàn giao mặt bằng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư phía Bắc và hoàn thiện đường trục Bắc - Nam trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm theo Hợp đồng BT đã ký kết.

CII được xem là đại gia đất Thủ Thiêm khi từng ký hợp đồng làm dự án BT (xây dựng - chuyển giao) với TPHCM từ năm 2016. Xung quanh thông tin này, giá cổ phiếu CII đã tăng trần 2 phiên liên tiếp và sáng nay (26/3) vẫn giữ sắc xanh.

Theo nội dung ký kết thời điểm này, quy mô dự án bao gồm việc xây dựng đường trục Bắc - Nam (đoạn từ chân cầu Thủ Thiêm 1 đến đường Mai Chí Thọ) dài khoảng 1,1km, đường nội bộ trong phạm vi khu chức năng số 3 và số 4 với tổng chiều dài khoảng 8,3km (không bao gồm đường Đại lộ Vòng cung - R1, đường Ven hồ Trung tâm - R2) và các công trình hạ tầng kỹ thuật đồng bộ với xây dựng đường. Tổng vốn đầu tư dự án BT dự kiến đạt khoảng 2.641 tỷ đồng.

Để hoàn vốn cho dự án, TPHCM giao cho CII hơn 9ha đất sử dụng ổn định lâu dài (để xây dựng nhà ở) và hơn 6.000m2 đất sử dụng 50 năm (để xây dựng văn phòng cho thuê), trả tiền thuê đất một lần cho toàn thời gian thuê.

Theo cập nhật vào tháng 4/2025, 9 lô đất được TPHCM giao cho doanh nghiệp trên tại Thủ Thiêm có nhiều diễn biến khác nhau. Một số lô đất đã khai thác xong, số khác đã được đầu tư khoảng 90%, còn 5 lô đất chưa đầu tư.