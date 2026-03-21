Bộ Xây dựng góp ý đề cương quy hoạch tầm nhìn 100 năm của TPHCM

Bộ Xây dựng vừa có văn bản góp ý với dự thảo đề cương quy hoạch tổng thể TPHCM thời kỳ 2025-2045, tầm nhìn đến năm 2125, do Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM soạn thảo.

Về lý do và sự cần thiết lập quy hoạch, Bộ Xây dựng cho biết, theo Nghị quyết số 202/2025 của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của TPHCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương được sắp xếp thành một thành phố mới mang tên TPHCM.

Do đó, việc lập quy hoạch với phạm vi toàn thành phố là cần thiết và phù hợp quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Dự án metro tại trung tâm TPHCM (Ảnh: Nam Anh).

Tuy nhiên, dự thảo đề cương cần được bổ sung đánh giá về tiềm năng, lợi thế phát triển và những vấn đề nổi cộm cần giải quyết của thành phố sau khi sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là cơ sở để làm rõ sự cần thiết của việc lập quy hoạch tổng thể thành phố trong giai đoạn mới.

Về thời hạn và tầm nhìn quy hoạch, Bộ Xây dựng cho biết, Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn năm 2025 xác định quy hoạch chung thành phố có thời hạn 20-25 năm và tầm nhìn đến 50 năm. Do đó, cơ quan lập quy hoạch cần rà soát, chỉnh sửa thời hạn và tầm nhìn của quy hoạch trong dự thảo đề cương cho phù hợp với quy định pháp luật.

Đối với nội dung quy hoạch, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát, bổ sung đầy đủ các yêu cầu lập quy hoạch theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị và nông thôn.

Quy hoạch tổng thể TPHCM sau khi được phê duyệt sẽ có giá trị pháp lý như quy hoạch chung thành phố và là căn cứ lập, thẩm định, phê duyệt các quy hoạch đô thị, nông thôn cũng như đánh giá sự phù hợp của các dự án.

Bộ Xây dựng lưu ý các đề xuất, định hướng phát triển không gian đô thị cần được nghiên cứu trong quá trình lập quy hoạch, trên cơ sở phân tích đầy đủ điều kiện tự nhiên và hiện trạng, nhằm bảo đảm tính khả thi khi triển khai.

Cơ quan này cũng đề nghị làm rõ thành phần và quy cách hồ sơ quy hoạch, bao gồm thuyết minh, hệ thống sơ đồ, bản vẽ, quy định quản lý theo quy hoạch tổng thể và các tài liệu pháp lý liên quan; đồng thời bổ sung tiến độ và trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức lập quy hoạch, nhằm bảo đảm chất lượng và tiến độ thực hiện.

Trước đó, UBND TPHCM vừa ban hành quyết định giao Viện Nghiên cứu phát triển TPHCM là cơ quan lập quy hoạch tổng thể để hợp nhất quy hoạch tỉnh và quy hoạch đô thị. Việc hoàn thành việc trình, phê duyệt quy hoạch cần hoàn thành trước ngày 30/11.