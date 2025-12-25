Công ty của ông Đặng Văn Thành gia nhập cuộc đua làm nhà ở xã hội

Hai công ty trong hệ sinh thái Tập đoàn Thành Thành Công gồm Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land) và Công ty Khu Công nghiệp Thành Thành Công (TTC IZ) vừa khởi công khu nhà ở xã hội gần 1.200 căn tại trong dự án Khu dân cư Thành Thành Công, tỉnh Tây Ninh.

Khu nhà ở xã hội này được triển khai trên quỹ đất 3,9ha, gồm 4 tòa nhà cao 15 tầng. Khi hoàn thành, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu nhà ở cho hơn 3.500 lao động.

Phối cảnh dự án nhà ở xã hội gần 1.200 căn tại Tây Ninh (Ảnh: TTC).

Ngoài nhà ở xã hội, khu dân cư này còn có nhà phố thương mại, căn hộ, kết hợp dịch vụ, tiện ích như công viên, trường học, khu thể thao, trung tâm thương mại...

Không phải lần đầu tiên doanh nghiệp liên quan đại gia Đặng Văn Thành làm dự án nhà ở xã hội. Trước đó, đơn vị này cũng triển khai và bàn giao, đưa vào sử dụng dự án nhà ở xã hội hơn 1.000 căn hộ tại khu Nam Sài Gòn.

Nhà ở xã hội là chiến lược lớn của quốc gia. Nhiều doanh nghiệp bất động sản đang đồng loạt tăng tốc đầu tư vào nhà ở xã hội, tạo nên làn sóng phát triển mới ở phân khúc vốn khan hiếm nguồn cung suốt nhiều năm qua.

Các dự án được khởi công và mở rộng liên tục tại nhiều tỉnh, thành, mở ra cơ hội tiếp cận nhà ở tốt hơn cho nhóm thu nhập thấp và trung bình - những người chịu áp lực lớn nhất từ thị trường nhà ở thương mại có giá quá cao.