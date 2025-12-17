Thủ tướng: Không để người dân không có nhà ở

Sáng 17/12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, cả nước có 3.297 dự án nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, đất nền, có quy mô 5,9 triệu căn và tổng mức đầu tư là 7,42 triệu tỷ đồng.

Đáng chú ý, giá nhà ở chung cư, liền kề, biệt thự và đất nền (để người dân xây dựng nhà ở) có mức tăng cao; bình quân tăng khoảng 10-15%/năm, cá biệt có giai đoạn tăng đến 30%.

Bộ Xây dựng cho hay, mức tăng giá nhà ở, đất ở vượt cao hơn nhiều so với mức tăng thu nhập bình quân, khiến khả năng tiếp cận nhà ở, đất ở của người dân thêm khó khăn.

Trong khi đó, giá các loại hình bất động sản khác như bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng, thương mại, văn phòng, khu công nghiệp đều tăng theo các năm; mức tăng bình quân khoảng 5-10%/năm và thấp hơn nhiều so với mức tăng giá nhà ở, đất ở.

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh kết quả đạt được trong xóa nhà tạm, nhà dột nát, "chiến dịch thần tốc", trong vòng một năm 4 tháng đã huy động hoàn thành xóa hơn 334.000 căn nhà tạm, nhà dột nát trên cả nước, chuyển thành những căn nhà mới khang trang.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần tiếp tục rà soát, sớm hoàn thiện chính sách trợ cấp xã hội. Tuy nhiên, do các yếu tố khách quan như thiên tai có thể phát sinh, nên tiếp tục rà soát, không ngừng nghỉ việc xóa nhà tạm, nhà dột nát, không để ai không có nhà ở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ 4 của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản (Ảnh: VGP).

Đối với nhà ở xã hội, Thủ tướng nhấn mạnh những kết quả đáng mừng khi mục tiêu đề ra trong năm 2025 là hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội, đến giờ đã đạt và vượt chỉ tiêu. Với tiến độ này, Thủ tướng tin tưởng chậm nhất 2028 hoàn thành 1 triệu căn nhà ở xã hội.

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị bố trí quỹ đất, mỏ nguyên vật liệu, làm các thủ tục hành chính theo luồng xanh, tiếp tục phát triển nhà ở xã hội thể hiện tính nhân văn.

Nhấn mạnh việc phát triển nhà ở xã hội sẽ góp phần giảm giá bất động sản, tăng trưởng kinh tế và ổn định chỗ ở cho người dân, Thủ tướng đề nghị đã tích cực rồi thì phải tích cực hơn nữa, quyết liệt hơn nữa về nhà ở xã hội.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu xây dựng cơ sở dữ liệu về nhà ở hoàn thành trong quý I/2026, bao gồm cơ sở dữ liệu về thị trường bất động sản, nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà tạm, nhà dột nát...

Bên cạnh đó, tháo gỡ vướng mắc về thể chế như thuê, thuê mua; nhà ở xã hội làm sao linh hoạt, dễ dàng cho người dân, doanh nghiệp được mua thì có quyền cho thuê, sang nhượng.

Thủ tướng cũng chỉ đạo một số nhiệm vụ cụ thể với các bộ, ngành, địa phương, trong đó nhấn mạnh yêu cầu các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh triển khai các dự án, hoàn thành các chỉ tiêu nhà ở xã hội được giao; thực hiện nghiêm quy định về việc dành quỹ đất làm nhà lưu trú công nhân và nhà ở xã hội.

Cùng với đó, tiến hành rà soát, điều chỉnh quy hoạch; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện ưu tiên cho thủ tục nhà ở xã hội, cắt giảm 50% thủ tục hành chính… Người đứng đầu Chính phủ lưu ý các dự án nhà ở xã hội phải bảo đảm đầy đủ các hạ tầng thiết yếu.

Thủ tướng mong các doanh nghiệp lớn tiếp tục phát huy trách nhiệm xã hội, chủ động, tích cực nhận nhiệm vụ, triển khai các dự án được các địa phương giao trong phát triển nhà ở xã hội và góp phần phát triển thị trường bất động sản lành mạnh, ổn định, bền vững.