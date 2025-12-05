TPHCM sắp mở bán hơn 3.000 căn nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TPHCM công bố thông tin mở bán nhà ở xã hội tại Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội Hòa Phú, phường Bình Dương. Chủ đầu tư dự án là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim (thành viên của Kim Oanh Group).

Công trình nằm tại phường Bình Dương (trước đây là Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) với diện tích khu đất hơn 26,7ha, gồm các công trình nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, giáo dục, thương mại dịch vụ và các công trình hạ tầng kỹ thuật.

TPHCM sắp có thêm hơn 3.000 căn nhà ở xã hội (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Trong tổng số 3.030 căn nhà ở xã hội của dự án, số lượng căn nhà liền kề là 1.376 và 1.654 căn hộ chung cư, được chia thành 4 dự án thành phần. Giá bán tạm tính thấp nhất từ 16,5 triệu đồng/m2 với nhà ở xã hội liền kề và gần 26,4 triệu đồng/m2 với nhà ở xã hội chung cư.

Thời gian nhận hồ sơ từ ngày 27/11 đến ngày 27/12, dự kiến mở bán chính thức vào ngày 28/12. Chủ đầu tư dự kiến từ nay đến cuối năm 2027 sẽ hoàn thiện gần 900 căn liền kề thuộc dự án thành phần 1 và 2 (nhà ở xã hội liền kề). Hai dự án thành phần còn lại, bao gồm gần 1.700 căn hộ chung cư, dự kiến khởi công từ cuối năm 2027 và hoàn thành vào năm 2030 và 2032.

Mới đây, chung cư nhà ở xã hội thuộc dự án Khu dân cư và thương mại hỗn hợp Khải Vy phường Phú Thuận vừa được khởi công. Dự án gồm 324 căn nhà ở xã hội, được miễn giấy phép xây dựng theo quy định và dự kiến hoàn thành vào giữa năm 2028. Đến cuối năm, UBND TP và Sở Xây dựng TPHCM dự kiến tiếp tục khởi công 7 dự án với tổng số 8.436 căn hộ.