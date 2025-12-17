Điểm mặt 19 dự án nhà ở xã hội đồng loạt được khởi công sau 2 ngày nữa

Trong danh sách 234 công trình sẽ khởi công hoặc khánh thành ngày 19/12 nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng có tới 19 dự án nhà ở xã hội trên khắp cả nước. Tổng mức đầu tư đạt 26.381 tỷ đồng.

Tại Hà Nội, Bộ Công an đăng ký khởi công 2 dự án nhà ở xã hội quy mô lớn dành cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân.

Trong đó, dự án xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Sơn Đồng có tổng vốn đầu tư 3.271 tỷ đồng, cung cấp 1.325 căn hộ; dự án nhà ở cho lực lượng vũ trang CAND Vĩnh Thành có tổng mức đầu tư 3.799 tỷ đồng với 2.012 căn hộ. Cả 2 đều do Công ty cổ phần Confitech Tây Hà Nội làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, Hà Nội khởi công dự án khu nhà ở xã hội Tiên Dương 1 tại xã Phúc Thịnh với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 9.300 tỷ đồng. Dự án do liên danh Tổng công ty Viglacera - CTCP, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Hoàng Thành và Công ty cổ phần Xây dựng Central thực hiện.

Hà Nội dự kiến khởi công thêm 3 dự án nhà ở xã hội vào ngày 19/12 (Ảnh: Tâm Nguyên).

Tại Hải Phòng, sẽ khánh thành 7 tòa nhà từ CT1 - CT3 và CT5 - CT8 thuộc dự án nhà ở xã hội tại Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ (tổng vốn đầu tư 1.600 tỷ đồng), do Công ty cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng làm chủ đầu tư.

Tại Quảng Ninh, địa phương này đăng ký khởi công 5 dự án với tổng mức đầu tư 9.166 tỷ đồng.

Các dự án gồm nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc khu đô thị mới phường Trần Thái Tông, phường Cao Xanh; nhà ở xã hội tại quỹ đất 20% thuộc dự án đầu tư xây dựng khu đô thị mới Ao Tiên, phường Hà Tu; nhà ở xã hội lô đất 10 thuộc dự án kinh doanh hạ tầng khu đô thị mới Ao Tiên, đặc khu Vân Đồn; khu nhà ở xã hội lô đất thuộc khu đô thị dịch vụ Bãi Cháy, phường Bãi Cháy; dự án nhà ở xã hội tại ô đất AOM-72 thuộc quy hoạch phân khu 2, phường Cao Xanh.

Thành phố Đà Nẵng thì đăng ký 2 dự án khởi công ngày 19/12, gồm nhà ở xã hội khu đất chung cư số 3 - Khu B Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ có tổng vốn đầu tư 1.015 tỷ đồng và nhà ở xã hội khu đất chung cư số 5 Khu B Khu dân cư Nam cầu Cẩm Lệ với tổng vốn 1.373 tỷ đồng.

Ở phía nam, TP Cần Thơ khởi công 2 dự án nhà ở xã hội gồm An Phú Eco City 2 (281 tỷ đồng) và chung cư Hồng Loan - Block A (420 căn hộ, 284 tỷ đồng). Cà Mau đăng ký khởi công dự án nhà ở xã hội Đông Á Cà Mau (797 tỷ đồng), trong khi tại Khánh Hòa, dự án nhà ở xã hội CT-01 An Bình Tân với vốn 1.115 tỷ đồng, quy mô 772 căn hộ, cũng được triển khai.

Các dự án khởi công, khánh thành nhà ở xã hội còn lại tại các địa phương như: Lào Cai, Lai Châu, Thái Nguyên, Quảng Trị, Khánh Hòa với mỗi địa phương 1 dự án khởi công.

Theo báo cáo của Bộ Xây dựng, đến ngày 14/12, Bộ đã tổng hợp được 237 dự án, công trình của các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty trên địa bàn 34 tỉnh/thành phố đủ điều kiện để khởi công, khánh thành.

Theo Bộ Xây dựng, các dự án nhà ở xã hội khởi công, khánh thành dịp này sẽ góp phần hoàn thành mục tiêu đầu tư xây dựng 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, giải quyết nhu cầu cấp bách của người dân.

Bộ Xây dựng đề xuất hình thức tổ chức 79 điểm cầu (tương ứng với kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến) gồm một điểm cầu trung tâm, 11 điểm cầu trực tiếp, 67 điểm cầu trực tuyến.