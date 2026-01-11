CC1 huy động 1.110 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công cầu Cát Lái và Đồng Nai 2
(Dân trí) - Đại hội đồng cổ đông bất thường của CC1 vừa thông qua phương án tăng vốn để dồn lực cho các dự án PPP trọng điểm.
Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vừa diễn ra, các cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán: CC1) đã chính thức thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/đơn vị. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.110 tỷ đồng sẽ được dùng để "tiếp sức" cho các dự án hạ tầng trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP).
Cụ thể, CC1 dự kiến giải ngân hơn 849 tỷ đồng cho dự án cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư 18.000 tỷ đồng) và gần 261 tỷ đồng cho dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2 - tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng). Theo kế hoạch, cả hai dự án đóng vai trò kết nối chiến lược giữa TPHCM và Đồng Nai này sẽ đồng loạt khởi công vào ngày 15/1 tới đây.
Giải đáp thắc mắc của cổ đông về định hướng tăng vốn, lãnh đạo CC1 nhấn mạnh việc tham gia sâu vào các dự án PPP là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng mà còn tạo ra sản lượng backlog (hợp đồng đã ký) lớn, đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn.
Trên thực tế, CC1 đang triển khai gần 70 gói thầu trên cả nước. Chỉ riêng tháng 12/2025, doanh nghiệp đã bàn giao 15 gói thầu thuộc cao tốc Bắc - Nam, đóng góp tích cực vào tỷ lệ giải ngân đầu tư công quốc gia.
Bên cạnh các siêu dự án đang thi công như Vành đai 4 - Vùng thủ đô (17.000 tỷ đồng), sân bay Long Thành, CC1 còn đang mở rộng tầm ngắm sang lĩnh vực đường sắt đô thị (Metro) tại các đô thị lớn và Phú Quốc.
Việc huy động vốn lần này được giới phân tích đánh giá là bước chuẩn bị nguồn lực cần thiết để CC1 chuyển mình từ vị thế nhà thầu xây lắp thuần túy sang nhà đầu tư hạ tầng chiến lược, tận dụng tối đa dư địa từ chính sách đẩy mạnh hạ tầng quốc gia giai đoạn 2026-2030.
Dự án cầu Cát Lát thuộc nhóm A, công trình cấp đặc biệt, gồm cầu và đường giao thông với tổng chiều dài hơn 11,6km. Điểm đầu dự án tại phường Cát Lái (TPHCM), điểm cuối giao đường cao tốc Bến Lức - Long Thành tại xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai.
Dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2) có chiều dài cầu và tuyến khoảng 9,8km; trong đó phần cầu Đồng Nai 2 dài khoảng 3,5km, mặt cắt ngang 36m, vận tốc thiết kế 80km/h.
Cầu nối từ phường Long Phước (TPHCM) qua phường Tam Phước, giao với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (tỉnh Đồng Nai). Điểm đầu giao đường Vành đai 3 TPHCM tại nút giao Gò Công (Km1+500) đến điểm cuối dự án giao với quốc lộ 51.
Cả 2 dự án hạ tầng này được thực hiện phương thức đầu tư PPP theo hợp đồng BT, thanh toán cho nhà đầu tư bằng nguồn thu đấu giá quỹ đất công hoặc vốn đầu tư công.