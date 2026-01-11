CC1 huy động 1.110 tỷ đồng, chuẩn bị khởi công cầu Cát Lái và Đồng Nai 2

Tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường vừa diễn ra, các cổ đông của Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP (mã chứng khoán: CC1) đã chính thức thông qua phương án phát hành riêng lẻ 100 triệu cổ phiếu với giá 11.100 đồng/đơn vị. Tổng giá trị huy động dự kiến đạt 1.110 tỷ đồng sẽ được dùng để "tiếp sức" cho các dự án hạ tầng trọng điểm theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Cụ thể, CC1 dự kiến giải ngân hơn 849 tỷ đồng cho dự án cầu Cát Lái (tổng mức đầu tư 18.000 tỷ đồng) và gần 261 tỷ đồng cho dự án cầu Long Hưng (Đồng Nai 2 - tổng mức đầu tư 11.000 tỷ đồng). Theo kế hoạch, cả hai dự án đóng vai trò kết nối chiến lược giữa TPHCM và Đồng Nai này sẽ đồng loạt khởi công vào ngày 15/1 tới đây.

Cầu Đồng Nai 2 xây mới sẽ giảm áp lực giao thông lên cầu Đồng Nai hiện hữu trên quốc lộ 1 (Ảnh: Hoàng Bình).

Giải đáp thắc mắc của cổ đông về định hướng tăng vốn, lãnh đạo CC1 nhấn mạnh việc tham gia sâu vào các dự án PPP là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.

Mô hình này không chỉ giúp doanh nghiệp đa dạng hóa nguồn thu, giảm phụ thuộc vào vốn vay ngân hàng mà còn tạo ra sản lượng backlog (hợp đồng đã ký) lớn, đảm bảo dòng tiền ổn định trong dài hạn.

Trên thực tế, CC1 đang triển khai gần 70 gói thầu trên cả nước. Chỉ riêng tháng 12/2025, doanh nghiệp đã bàn giao 15 gói thầu thuộc cao tốc Bắc - Nam, đóng góp tích cực vào tỷ lệ giải ngân đầu tư công quốc gia.

Bên cạnh các siêu dự án đang thi công như Vành đai 4 - Vùng thủ đô (17.000 tỷ đồng), sân bay Long Thành, CC1 còn đang mở rộng tầm ngắm sang lĩnh vực đường sắt đô thị (Metro) tại các đô thị lớn và Phú Quốc.

Việc huy động vốn lần này được giới phân tích đánh giá là bước chuẩn bị nguồn lực cần thiết để CC1 chuyển mình từ vị thế nhà thầu xây lắp thuần túy sang nhà đầu tư hạ tầng chiến lược, tận dụng tối đa dư địa từ chính sách đẩy mạnh hạ tầng quốc gia giai đoạn 2026-2030.