Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc cầu Cát Lái nối TPHCM

Ngày 22/12, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ thiết kế phương án kiến trúc công trình cầu Cát Lái. Sở Xây dựng Đồng Nai được giao nhiệm vụ chủ trì tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc công trình cầu Cát Lái.

Cầu Cát Lái được thiết kế có tổng chiều dài 11,642km, trong đó chiều dài cầu khoảng hơn 3,7km, phần đường dẫn phía TPHCM khoảng 972m, phần đường phía Đồng Nai khoảng 7,6km.

Điểm đầu cầu tại đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400m về phía phà Cát Lái, điểm cuối tại nút giao kết nối với tuyến đường dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai. Cầu Cát Lái và tuyến đường hai đầu cầu được thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80km/h với 6 làn cơ giới, 2 làn xe thô sơ.

Phà Cát Lái nối TPHCM và Đồng Nai sẽ được thay thế sau khi cầu Cát Lái xây xong (Ảnh: Nam Anh).

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, mục tiêu đầu tư xây dựng cầu Cát Lái nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hạ tầng giao thông, thúc đẩy liên kết vùng và tạo động lực phát triển đô thị - kinh tế - xã hội khu vực Đông Nam Bộ, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông của TPHCM và tỉnh Đồng Nai.

Việc xây dựng cầu Cát Lái còn nhằm đảm bảo đồng bộ, kết nối hiệu quả giữa các tuyến chính, như: đường Vành đai 2 TPHCM, cao tốc Bến Lức - Long Thành, đường tỉnh 25C và các trục giao thông trọng điểm khác.

Cầu Cát Lái được kỳ vọng hình thành tuyến kết nối trực tiếp từ trung tâm TPHCM sang tỉnh Đồng Nai, kết nối giữa đô thị trung tâm và sân bay Long Thành, tạo tuyến giao thông liên vùng giữa TPHCM - Đồng Nai với các tỉnh Đông Nam Bộ.

Dự án xây dựng cầu Cát Lái với mức đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỷ đồng. Cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự kiến là UBND tỉnh Đồng Nai. Dự án thực hiện từ năm 2025 đến 2028.