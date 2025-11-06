Bán nhà ở xã hội cho sai người bị phạt ít nhất 120 triệu đồng?

Cụ thể, Bộ Xây dựng đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng. Tại dự thảo, Bộ này đề xuất xử lý vi phạm quy định về quản lý giao dịch nhà ở.

Dự thảo đề xuất phạt tiền từ 120 đến 160 triệu đồng đối với hành vi bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở thuộc tài sản công không đúng thẩm quyền hoặc không đúng đối tượng hoặc không đủ điều kiện; bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không đúng đối tượng; bán, cho thuê, cho thuê mua nhà ở xã hội không tuân thủ các điều kiện theo quy định.

Ngoài ra là phạt tiền từ 200 đến 260 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cá nhân tự xây dựng nhà ở.

Một khu nhà ở xã hội tại Hà Nội (Ảnh: Tâm Nguyên).

Bộ Xây dựng cũng đề xuất phạt tiền từ 80 đến 120 triệu đồng nếu bên thuê, thuê mua nhà ở xã hội không sử dụng nhà ở phục vụ vào mục đích ở cho bản thân và thành viên trong gia đình; bên mua, thuê mua nhà ở xã hội bán lại nhà ở không đúng quy định; thu tiền ứng trước của người mua nhà ở xã hội không đúng quy định.

Đối với việc không dành đủ diện tích đất để xây dựng nhà ở xã hội, sẽ bị phạt từ 260 đến 280 triệu đồng. Hành vi này còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là: buộc chủ đầu tư phải dành một phần diện tích đất ở trong dự án để xây dựng nhà ở xã hội hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Mức phạt nặng nhất trong dự thảo là hành vi bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở không đúng đối tượng là cá nhân, tổ chức nước ngoài được phép sở hữu nhà ở tại Việt Nam; bán, cho thuê mua, tặng cho nhà ở vượt quá số lượng quy định. Nếu vi phạm, chủ đầu tư hoặc bên bán nhà ở sẽ bị phạt tiền từ 280 đến 300 triệu đồng.