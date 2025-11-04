Đề xuất phạt thật nặng chủ đầu tư chây ì làm sổ đỏ cho người dân

Tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất quy định mới xử phạt vi phạm quy định về kinh doanh bất động sản.

Không nộp hồ sơ cấp sổ đỏ cho khách mua bị phạt đến 1 tỷ đồng

Theo dự thảo, nếu chủ đầu tư không nộp hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên mua, thuê mua nhà ở (trừ trường hợp bên mua, bên thuê mua tự nguyện làm thủ tục) thì hình thức và mức xử phạt tương ứng với thời gian và mức độ vi phạm.

Nhiều người dân mua chung cư sau một thời gian dài vẫn không nhận được sổ đỏ theo cam kết (Ảnh: Hữu Nghị).

Cụ thể, trường hợp không nộp hồ sơ từ 50 ngày đến 6 tháng, đề xuất phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 50-80 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 80-160 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Trường hợp nộp chậm từ trên 6 tháng đến 12 tháng, đề xuất phạt tiền 160-200 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 200-300 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Trường hợp nộp chậm từ 12 tháng trở lên, phạt tiền 200-300 triệu đồng đối với trường hợp vi phạm dưới 50 căn hộ, nhà ở riêng lẻ; phạt tiền 300-500 triệu đồng nếu từ 50 đến dưới 200 căn; phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng nếu từ 200 căn trở lên.

Thời điểm để xác định thời gian được tính từ ngày chủ đầu tư bàn giao nhà cho bên mua hoặc kể từ ngày bên thuê mua thanh toán đủ tiền theo thỏa thuận đến thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính. Trường hợp chủ đầu tư đã khắc phục sai phạm sau thời hạn thì thời gian vi phạm được tính đến ngày chủ đầu tư khắc phục sai phạm.

Trường hợp trong một dự án mà chủ đầu tư vi phạm về số lượng khác nhau, thời gian khác nhau thì tiền phạt tính theo từng mức phạt theo quy định.

Vi phạm quy định về hợp đồng trong kinh doanh bất động sản

Dự thảo nêu rõ, phạt tiền 180-260 triệu đồng đối với chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không sử dụng hợp đồng mẫu, hoặc sử dụng hợp đồng không đầy đủ nội dung chính; chủ đầu tư không xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng hoặc xác nhận không đúng quy định; thu tiền từ khách hàng khi xác nhận vào hợp đồng chuyển nhượng...

Chủ đầu tư dự án ký hợp đồng bán, cho thuê mua căn hộ chung cư, công trình xây dựng hoặc phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không xác định rõ các nội dung theo quy định cũng chịu mức phạt tương tự.

Hợp đồng chuyển nhượng cũng được cơ quan quản lý quan tâm, nhằm tránh gây ra những tranh chấp đất đai (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Bên cạnh đó, sẽ phạt tiền 260-300 triệu đồng đối với hành vi ký hợp đồng mua bán nhà ở, công trình xây dựng, phần diện tích sàn xây dựng trong công trình xây dựng không gắn với quyền sử dụng đất theo quy định.

Phạt tiền 300-500 triệu đồng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi không tuân thủ các quy định về giá bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, dự án trong trường hợp Nhà nước có quy định về giá.

Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng đối với hành vi chuyển nhượng hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở, công trình xây dựng không bảo đảm các điều kiện theo quy định.

Không đáp ứng điều kiện kinh doanh bị phạt đến 600 triệu đồng

Dự thảo đề xuất phạt tiền 120-160 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh bất động sản nhưng không thành lập doanh nghiệp hoặc không thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trong trường hợp pháp luật kinh doanh bất động sản quy định phải thành lập.

Phạt tiền 160-200 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không đáp ứng điều kiện theo quy định. Các vi phạm trên còn chịu hình thức phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động kinh doanh bất động sản từ 3 đến 6 tháng.

Phạt tiền 240-300 triệu đồng đối với chủ đầu tư, doanh nghiệp kinh doanh bất động sản có hành vi nhận tiền thanh toán theo hợp đồng mà không thông qua tài khoản mở tại tổ chức tín dụng trong nước hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đang hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Phạt tiền 300-400 triệu đồng đối với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản không công khai hoặc công khai không đầy đủ, không chính xác, không trung thực về bất động sản, dự án trước khi đưa vào kinh doanh hoặc không cập nhật thông tin thay đổi.

Phạt tiền 400-500 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh nhà ở, công trình xây dựng quyền sử dụng đất đã có hạ tầng kỹ thuật trong dự án bất động sản không đúng hình thức, phạm vi kinh doanh.

Phạt tiền 500-600 triệu đồng đối với hành vi thu các khoản tiền liên quan đến kinh doanh bất động sản không đúng theo quy định.