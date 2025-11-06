Hà Nội sẽ có khu đô thị thể thao Olympic, rộng chưa từng có?

Theo Cổng thông tin điện tử Hà Nội, ông Dương Đức Tuấn - Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Hà Nội - đã ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu A, khu đô thị thể thao Olympic, tỷ lệ 1/2.000.

Theo quyết định, khu vực nghiên cứu quy hoạch thuộc địa giới hành chính phường Thanh Liệt và các xã Đại Thanh, Ngọc Hồi, Tam Hưng, Thường Tín, Bình Minh (Hà Nội). Phạm vi ranh giới được xác định gồm phía bắc giáp đường Phan Trọng Tuệ, phía nam giáp đường vành đai 4, phía đông giáp khu dân cư hiện hữu và Cụm công nghiệp Ngọc Hồi, phía tây giáp phân khu đô thị C4.

Tổng quy mô nghiên cứu của quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic khoảng 16.081ha, trong đó khu A có diện tích khoảng 3.280ha. Thời hạn quy hoạch đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.

Thông tin quy hoạch đô thị thể thao Olympic rộng 16.081ha (Ảnh: HUPI).

Nhiệm vụ quy hoạch được phê duyệt nhằm cụ thể hóa định hướng tại Nghị quyết 81/2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu là hình thành quần thể đô thị thể thao, dịch vụ du lịch và sinh thái phía nam Hà Nội, với khu liên hợp thể thao và các "làng Olympic" đạt tiêu chuẩn khu vực, quốc tế, đủ điều kiện tổ chức Đại hội thể thao châu Á và Thế vận hội Olympic.

Quy hoạch cũng góp phần mở rộng không gian đô thị phía nam thành phố, khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội - kỹ thuật giữa khu vực đô thị và nông thôn. Hình thành đô thị hiện đại, thông minh, đô thị nén (TOD), sinh thái đáp ứng vai trò động lực (đầu mối về giao thông) để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực cửa ngõ phía nam của Thủ đô.

UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát nghiên cứu, tăng cường, bổ trợ thêm hệ thống đường trục, đường nội bộ phục vụ nhu cầu kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật, môi trường cảnh quan đặc thù trong khu vực.

Theo đó, đơn vị thực hiện tổ chức lập quy hoạch là Ban quản lý đồ án quy hoạch kiến trúc (trực thuộc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội). Cơ quan thẩm định là Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội. Cơ quan phê duyệt là UBND TP Hà Nội. Thời gian lập đồ án, thực hiện theo yêu cầu của UBND TP và không quá 9 tháng.

UBND TP giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc có trách nhiệm tổ chức kiểm tra xác nhận Nhiệm vụ Quy hoạch phân khu đô thị thể thao Olympic - Khu A, tỷ lệ 1/2.000 phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND TP và lưu trữ hồ sơ theo quy định.