5 thói quen đơn giản giúp phòng tắm luôn sạch bong, thơm mát

Phòng tắm là nơi mọi người trong gia đình thường dùng nhiều nhất, cũng là nơi dễ tích tụ vi khuẩn và nấm mốc nhất.

Theo chia sẻ từ các chuyên gia sắp xếp không gian như Blake Jones hay Lexy Ford, bí mật của một phòng tắm sạch đẹp không nằm ở việc bạn cọ rửa bao nhiêu lần một tuần mà ở cách bạn tổ chức và duy trì thói quen nhỏ mỗi ngày.

Dưới đây là 5 mẹo hữu ích giúp chị em nhàn tênh trong việc giữ gìn vệ sinh phòng tắm.

Giữ cho phòng tắm sạch sẽ và hợp vệ sinh sau mỗi lần sử dụng là điều cần thiết để duy trì một ngôi nhà khỏe mạnh (Ảnh: House Beautiful).

Tối giản hóa các vật dụng trong khu vực tắm

Một sai lầm phổ biến của nhiều gia đình Việt là thói quen bày biện quá nhiều chai lọ dầu gội, sữa tắm ngay trên sàn hoặc kệ góc tường. Chuyên gia Scott Schrader nhận định rằng chính sự tham lam này tạo điều kiện cho nấm mốc và cặn xà phòng trú ngụ dưới đáy chai, khiến việc cọ rửa trở thành cực hình.

Giải pháp tối ưu là chỉ giữ lại những sản phẩm thiết yếu nhất mà bạn dùng hàng ngày trong khu vực ướt. Không gian càng thoáng, nước càng thoát nhanh và vi khuẩn càng ít có cơ hội sinh sôi.

Tận dụng vòi sen để tráng sơ tường và sàn

Đây là một thao tác chỉ mất 10 giây nhưng hiệu quả mang lại cực kỳ lớn. Lexy Ford gợi ý rằng ngay sau khi tắm xong, bạn hãy chuyển vòi sen sang chế độ nước nóng và tráng sơ qua các bức tường gạch, vách kính và sàn nhà.

Nước nóng kết hợp với áp lực vòi sen sẽ rửa trôi ngay lập tức bọt xà phòng, dầu gội và tế bào chết trước khi chúng kịp khô lại và bám chặt vào bề mặt. Thói quen này giúp vách kính luôn trong suốt và các đường ron gạch không bị ố vàng, hạn chế việc dùng hóa chất tẩy rửa mạnh.

Duy trì thói quen lau đâu sạch đó

Đừng đợi đến cuối tuần mới bắt đầu tổng vệ sinh. Hãy trang bị sẵn một hộp khăn giấy ướt hoặc khăn lau chuyên dụng ngay trong phòng tắm.

Mỗi buổi sáng sau khi vệ sinh cá nhân, bạn chỉ cần tiện tay lau nhanh vệt nước bắn trên vòi rửa, mặt đá lavabo hay vết kem đánh răng vương vãi. Việc xử lý bụi bẩn ngay khi chúng vừa xuất hiện sẽ giúp phòng tắm của bạn luôn trong trạng thái như mới, đồng thời ngăn chặn sự hình thành của các mảng bám cứng đầu khó chịu.

Tuyệt chiêu xử lý thùng rác thông minh

Thùng rác trong phòng tắm thường là nơi gây mất mỹ quan nhất nếu không được xử lý khéo léo. Các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng thùng rác có nắp đậy. Chi tiết nhỏ này giúp che đi phần rác thải bên trong, ngăn mùi hôi và tránh tình trạng đồ đạc trên bàn trang điểm vô tình rơi vào thùng.

Một mẹo nhỏ cực hay từ Lexy Ford là hãy lót sẵn nhiều túi rác sạch dưới đáy thùng. Khi túi rác đầy, bạn chỉ cần nhấc ra và đã có ngay túi mới để thay thế. Thao tác nhanh gọn này giúp việc đổ rác không còn là gánh nặng ngại ngùng mỗi ngày.

Kiểm soát độ ẩm từ khăn và thảm

Với khí hậu nóng ẩm đặc trưng tại Việt Nam, nấm mốc là kẻ thù số một của phòng tắm. Việc để khăn tắm ẩm ướt xếp chồng lên nhau hay thảm chùi chân sũng nước là nguyên nhân chính gây ra mùi hôi khó chịu.

Bạn cần đảm bảo phòng tắm luôn có sự thông thoáng, có thể bằng cửa sổ hoặc quạt hút gió. Khăn tắm và thảm cần được treo ở nơi khô ráo, có khoảng cách để không khí lưu thông.

Giữ cho đồ vải luôn khô ráo chính là chìa khóa vàng để ngăn chặn nấm mốc phát triển, giúp không gian luôn thơm tho và an toàn cho sức khỏe cả gia đình.